https://ria.ru/20231007/spasenie-1901100335.html

В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице

В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице - РИА Новости, 07.10.2023

В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице

В Кургане пожарные спасли пять человек в загоревшейся больнице, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T06:18

2023-10-07T06:18

2023-10-07T13:25

хорошие новости

происшествия

россия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901114117_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4292a55c12d14ced4e661a12d80ed210.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кургане пожарные спасли пять человек в загоревшейся больнице, сообщается в Telegram-канале МЧС."Огонь вспыхнул в Курганской больнице скорой медицинской помощи. В подсобном помещении столовой на втором этаже загорелись постельные принадлежности. С помощью масок спасено пять, эвакуировано 25 человек. Пострадавших нет", — говорится в релизе.Открытое горение ликвидировали на площади 25 квадратных метров. В тушении участвовали 66 человек и 19 единиц техники.

https://ria.ru/20231005/spasenie-1900634447.html

россия

курганская область

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган