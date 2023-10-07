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В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице - РИА Новости, 07.10.2023
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Хорошие новости
 
06:18 07.10.2023 (обновлено: 13:25 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/spasenie-1901100335.html
В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице
В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице - РИА Новости, 07.10.2023
В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице
В Кургане пожарные спасли пять человек в загоревшейся больнице, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:18
2023-10-07T13:25
хорошие новости
происшествия
россия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кургане пожарные спасли пять человек в загоревшейся больнице, сообщается в Telegram-канале МЧС."Огонь вспыхнул в Курганской больнице скорой медицинской помощи. В подсобном помещении столовой на втором этаже загорелись постельные принадлежности. С помощью масок спасено пять, эвакуировано 25 человек. Пострадавших нет", — говорится в релизе.Открытое горение ликвидировали на площади 25 квадратных метров. В тушении участвовали 66 человек и 19 единиц техники.
https://ria.ru/20231005/spasenie-1900634447.html
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происшествия, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курган
В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице

МЧС: в Кургане спасатели вытащили пять человек из загоревшейся больницы

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС возле Курганской больницы скорой медицинской помощи, где произошел пожар
Сотрудники МЧС возле Курганской больницы скорой медицинской помощи, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кургане пожарные спасли пять человек в загоревшейся больнице, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"Огонь вспыхнул в Курганской больнице скорой медицинской помощи. В подсобном помещении столовой на втором этаже загорелись постельные принадлежности. С помощью масок спасено пять, эвакуировано 25 человек. Пострадавших нет", — говорится в релизе.
Открытое горение ликвидировали на площади 25 квадратных метров. В тушении участвовали 66 человек и 19 единиц техники.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курган
 
 
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