https://ria.ru/20231007/spasenie-1901100335.html
В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице
В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице - РИА Новости, 07.10.2023
В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице
В Кургане пожарные спасли пять человек в загоревшейся больнице, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:18
2023-10-07T06:18
2023-10-07T13:25
хорошие новости
происшествия
россия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901114117_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4292a55c12d14ced4e661a12d80ed210.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Кургане пожарные спасли пять человек в загоревшейся больнице, сообщается в Telegram-канале МЧС."Огонь вспыхнул в Курганской больнице скорой медицинской помощи. В подсобном помещении столовой на втором этаже загорелись постельные принадлежности. С помощью масок спасено пять, эвакуировано 25 человек. Пострадавших нет", — говорится в релизе.Открытое горение ликвидировали на площади 25 квадратных метров. В тушении участвовали 66 человек и 19 единиц техники.
https://ria.ru/20231005/spasenie-1900634447.html
россия
курганская область
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901114117_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_76503cf6a2bc4a15092c697a0dc38e20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курган
В Кургане спасатели вытащили пять человек из огня в больнице
МЧС: в Кургане спасатели вытащили пять человек из загоревшейся больницы