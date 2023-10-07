https://ria.ru/20231007/sotrudnichestvo-1901154819.html

Узбекистан готов к сотрудничеству с Россией по нефти, заявил Мирзиеев

Узбекистан готов к сотрудничеству с Россией по нефти, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 07.10.2023

Узбекистан готов к сотрудничеству с Россией по нефти, заявил Мирзиеев

Узбекистан готов к долгосрочному сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере, заявил в субботу узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:58

2023-10-07T14:58

2023-10-07T15:18

узбекистан

россия

в мире

казахстан

шавкат мирзиеев

владимир путин

касым-жомарт токаев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ТАШКЕНТ, 7 окт - РИА Новости. Узбекистан готов к долгосрочному сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере, заявил в субботу узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев.Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в субботу дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана."Реализация этого проекта - яркий пример взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана. Мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере", - заявил Мирзиеев на церемонии.Президент Узбекистана отметил, что взаимодействие с Россией и Казахстаном в области энергетической безопасности вышло на новый уровень."Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.

https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html

https://ria.ru/20231007/putin-1901153451.html

узбекистан

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узбекистан, россия, в мире, казахстан, шавкат мирзиеев, владимир путин, касым-жомарт токаев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром