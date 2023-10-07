Рейтинг@Mail.ru
Узбекистан готов к сотрудничеству с Россией по нефти, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 07.10.2023 (обновлено: 15:18 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/sotrudnichestvo-1901154819.html
Узбекистан готов к сотрудничеству с Россией по нефти, заявил Мирзиеев
Узбекистан готов к сотрудничеству с Россией по нефти, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 07.10.2023
Узбекистан готов к сотрудничеству с Россией по нефти, заявил Мирзиеев
Узбекистан готов к долгосрочному сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере, заявил в субботу узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:58
2023-10-07T15:18
узбекистан
россия
в мире
казахстан
шавкат мирзиеев
владимир путин
касым-жомарт токаев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_0:198:3033:1904_1920x0_80_0_0_0f5e258d43071fc9bd3a7bb569b002da.jpg
ТАШКЕНТ, 7 окт - РИА Новости. Узбекистан готов к долгосрочному сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере, заявил в субботу узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев.Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в субботу дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана."Реализация этого проекта - яркий пример взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана. Мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере", - заявил Мирзиеев на церемонии.Президент Узбекистана отметил, что взаимодействие с Россией и Казахстаном в области энергетической безопасности вышло на новый уровень."Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.
https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html
https://ria.ru/20231007/putin-1901153451.html
узбекистан
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_251dc2e039b6eaab9480263e23832dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, в мире, казахстан, шавкат мирзиеев, владимир путин, касым-жомарт токаев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром
Узбекистан, Россия, В мире, Казахстан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Газпром
Узбекистан готов к сотрудничеству с Россией по нефти, заявил Мирзиеев

Мирзиеев: Узбекистан готов к долгосрочному сотрудничеству с РФ по нефти и газу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкШавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 7 окт - РИА Новости. Узбекистан готов к долгосрочному сотрудничеству с Россией в нефтегазовой сфере, заявил в субботу узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев.
Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в субботу дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Нефть, атом, "оборонка". О чем договорились президенты России и Узбекистана
6 октября, 19:30
"Реализация этого проекта - яркий пример взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана. Мы готовы к развитию долгосрочного партнерства в данной сфере", - заявил Мирзиеев на церемонии.
Президент Узбекистана отметил, что взаимодействие с Россией и Казахстаном в области энергетической безопасности вышло на новый уровень.
"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Россия, Казахстан и Узбекистан могут решать крупные задачи, заявил Путин
Вчера, 14:52
 
УзбекистанРоссияВ миреКазахстанШавкат МирзиеевВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала