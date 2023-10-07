https://ria.ru/20231007/sneg-1901176033.html
Первый снег выпал в Вологодской области
Первый снег выпал в Вологодской области - РИА Новости, 07.10.2023
Первый снег выпал в Вологодской области
Первый снег выпал в Вологодской области, отрицательные температуры в регионе сохранятся и в ночь на 8 октября, сообщили РИА Новости в Вологодском центре по... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:44
2023-10-07T16:44
2023-10-07T16:44
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Первый снег выпал в Вологодской области, отрицательные температуры в регионе сохранятся и в ночь на 8 октября, сообщили РИА Новости в Вологодском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "В ночь на воскресенье на большей территории отрицательные температуры, осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах местами гололедица. В отдельных районах возможно формирование временного снежного покрова", - говорится в сообщении. Среднесуточные температуры в эти дни прогнозируются на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего в ночь на субботу, 7 октября, было в Череповце и в деревне Яршево Кирилловского округа. Здесь столбик термометра опустился до минус 5 градусов.
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общество, вологодская область, череповец, россия, погода
Общество, Вологодская область, Череповец, Россия, Погода
Первый снег выпал в Вологодской области
Центр мониторинга: в Вологодской области выпал первый снег