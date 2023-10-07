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СМИ: войска Израиля ликвидировали девять членов ХАМАС на юге страны - РИА Новости, 07.10.2023
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17:25 07.10.2023 (обновлено: 17:27 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/smi-1901186324.html
СМИ: войска Израиля ликвидировали девять членов ХАМАС на юге страны
СМИ: войска Израиля ликвидировали девять членов ХАМАС на юге страны - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: войска Израиля ликвидировали девять членов ХАМАС на юге страны
Израильские войска ликвидировали девять членов ХАМАС в населенном пункте Нирим на юге Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на армейское радио. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:25
2023-10-07T17:27
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израильские войска ликвидировали девять членов ХАМАС в населенном пункте Нирим на юге Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на армейское радио. "Израильские войска уничтожили девять террористов ХАМАС в южном городе Нирим, недалеко от границы с сектором Газа, сообщает армейское радио", - говорится в публикации издания. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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Ответный удар Израиля по сектору Газа
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: войска Израиля ликвидировали девять членов ХАМАС на юге страны

Times of Israel: израильские войска ликвидировали 9 членов ХАМАС на юге страны

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израильские войска ликвидировали девять членов ХАМАС в населенном пункте Нирим на юге Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на армейское радио.
"Израильские войска уничтожили девять террористов ХАМАС в южном городе Нирим, недалеко от границы с сектором Газа, сообщает армейское радио", - говорится в публикации издания.
© AP Photo / Ariel SchalitВоенные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля
Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля
Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
1 из 5
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские солдаты в Сдероте
Израильские солдаты в Сдероте
Израильские солдаты в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
2 из 5
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
3 из 5
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
4 из 5
© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте взрыва на юге Израиля
Дым на месте взрыва на юге Израиля
Дым на месте взрыва на юге Израиля
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
5 из 5
Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
1 из 5
Израильские солдаты в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
2 из 5
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
3 из 5
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
4 из 5
Дым на месте взрыва на юге Израиля
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
5 из 5
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Обострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
Вчера, 17:10
 
В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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