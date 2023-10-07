СМИ: войска Израиля ликвидировали девять членов ХАМАС на юге страны
Times of Israel: израильские войска ликвидировали 9 членов ХАМАС на юге страны
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Израильские войска ликвидировали девять членов ХАМАС в населенном пункте Нирим на юге Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на армейское радио.
"Израильские войска уничтожили девять террористов ХАМАС в южном городе Нирим, недалеко от границы с сектором Газа, сообщает армейское радио", - говорится в публикации издания.
© AP Photo / Ariel SchalitВоенные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля
Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
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© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские солдаты в Сдероте
Израильские солдаты в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
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© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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© AP Photo / Ohad ZwigenbergДым на месте взрыва на юге Израиля
Дым на месте взрыва на юге Израиля
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
1 из 5
Израильские солдаты в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
2 из 5
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
3 из 5
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
4 из 5
Дым на месте взрыва на юге Израиля
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.