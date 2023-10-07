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В центре Токио автомобиль врезался в пешеходов - РИА Новости, 07.10.2023
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17:03 07.10.2023 (обновлено: 17:04 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/smi-1901180469.html
В центре Токио автомобиль врезался в пешеходов
В центре Токио автомобиль врезался в пешеходов - РИА Новости, 07.10.2023
В центре Токио автомобиль врезался в пешеходов
Семь человек получили незначительные травмы после того, как автомобиль врезался в толпу пешеходов недалеко от знаменитого токийского перекрестка в районе Сибуя, РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:03
2023-10-07T17:04
в мире
авто
происшествия
токио
япония
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ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Семь человек получили незначительные травмы после того, как автомобиль врезался в толпу пешеходов недалеко от знаменитого токийского перекрестка в районе Сибуя, сообщает агентство Киодо. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в 19.30 по местному времени (13.30 мск). Автомобиль, за рулем которого был молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет, врезался в пешеходов. Не менее семи человек получили незначительные травмы. Водитель был задержан на месте. По его словам, ДТП произошло после того, как он не справился с управлением.
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в мире, авто, происшествия, токио, япония
В мире, Авто, Происшествия, Токио, Япония
В центре Токио автомобиль врезался в пешеходов

Киодо: в центре Токио машина врезалась в пешеходов, семь человек пострадали

© AP Photo / Eugene HoshikoВид улицы в Токио
Вид улицы в Токио - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вид улицы в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Семь человек получили незначительные травмы после того, как автомобиль врезался в толпу пешеходов недалеко от знаменитого токийского перекрестка в районе Сибуя, сообщает агентство Киодо.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в 19.30 по местному времени (13.30 мск). Автомобиль, за рулем которого был молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет, врезался в пешеходов. Не менее семи человек получили незначительные травмы.
Водитель был задержан на месте. По его словам, ДТП произошло после того, как он не справился с управлением.
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В миреАвтоПроисшествияТокиоЯпония
 
 
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