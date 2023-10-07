https://ria.ru/20231007/smi-1901148556.html

СМИ: "Бригады Аль-Кудс" заявили о пленении нескольких израильских солдат

СМИ: "Бригады Аль-Кудс" заявили о пленении нескольких израильских солдат - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ: "Бригады Аль-Кудс" заявили о пленении нескольких израильских солдат

Вооруженное крыло движения "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявило о пленении нескольких израильских солдат в ходе операции "Потоп Аль-Аксы", сообщает... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:25

2023-10-07T14:25

2023-10-07T14:39

в мире

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вооруженное крыло движения "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявило о пленении нескольких израильских солдат в ходе операции "Потоп Аль-Аксы", сообщает палестинский портал Quds."Бригады "Аль-Кудс" объявили об успехе своих бойцов в захвате солдат оккупационной армии в ходе операции "Потоп Аль-Аксы", - сообщает портал со ссылкой на заявление представителя вооруженного формирования Абу Хамзы.Согласно сообщению, палестинским силам удалось захватить в плен несколько израильских солдат.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901150887.html

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в мире, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас