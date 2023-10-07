СМИ: "Бригады Аль-Кудс" заявили о пленении нескольких израильских солдат
Quds: "Исламский джихад" объявил о пленении израильских солдат
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вооруженное крыло движения "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" заявило о пленении нескольких израильских солдат в ходе операции "Потоп Аль-Аксы", сообщает палестинский портал Quds.
"Бригады "Аль-Кудс" объявили об успехе своих бойцов в захвате солдат оккупационной армии в ходе операции "Потоп Аль-Аксы", - сообщает портал со ссылкой на заявление представителя вооруженного формирования Абу Хамзы.
Согласно сообщению, палестинским силам удалось захватить в плен несколько израильских солдат.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.