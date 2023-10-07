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В Израиле объявили чрезвычайное положение
В Израиле объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 07.10.2023
В Израиле объявили чрезвычайное положение
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:46
2023-10-07T13:46
2023-10-07T13:54
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тель-авив
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны, сообщает газета Haaretz."Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение на всей территории Израиля", - говорится в сообщении издания.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля
В Израиле объявили чрезвычайное положение
Haaretz: министр Нацбезопасности Израиля объявил чрезвычайное положение