https://ria.ru/20231007/smi-1901143082.html

В Израиле объявили чрезвычайное положение

В Израиле объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 07.10.2023

В Израиле объявили чрезвычайное положение

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:46

2023-10-07T13:46

2023-10-07T13:54

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны, сообщает газета Haaretz."Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение на всей территории Израиля", - говорится в сообщении издания.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

https://ria.ru/20231007/mid-1901142610.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля