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СМИ: жители Одессы вновь вышли на митинг против растраты бюджетных средств
СМИ: жители Одессы вновь вышли на митинг против растраты бюджетных средств - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: жители Одессы вновь вышли на митинг против растраты бюджетных средств
В Одессе у здания администрации начался новый митинг против растраты бюджетных средств, протестующие требуют направить деньги на нужды ВСУ, передает телеканал... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T11:48
2023-10-07T11:48
2023-10-07T14:55
специальная военная операция на украине
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одесса
киев
виталий кличко
вооруженные силы украины
протесты
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Одессе у здания администрации начался новый митинг против растраты бюджетных средств, протестующие требуют направить деньги на нужды ВСУ, передает телеканал "Общественное". В сентябре в Одессе и Киеве прошло несколько митингов против растраты бюджетных средств, протестующие требовали не тратить деньги на закупки, без которых можно обойтись, а направить их на нужды ВСУ. "В Одессе 7 октября люди вышли к зданию мэрии с плакатами. Уже больше месяца они просят отменить тендеры, которые считают неуместными во время войны. В частности, речь идет о реконструкции Киевского райсуда. Протестующие считают, что эти средства должны быть направлены на нужды ВСУ", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Ранее после митингов в Киеве мэр города Виталий Кличко сообщил, что депутаты Киевского совета проголосовали за увеличение на 34 миллиона долларов помощи военным. Позднее одному из участников пикета вручили повестку на военную службу, передавала украинская общественная организация Hromadske.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900845244.html
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в мире, одесса, киев, виталий кличко, вооруженные силы украины, протесты
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Киев, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины, Протесты
СМИ: жители Одессы вновь вышли на митинг против растраты бюджетных средств
Общественное: жители Одессы вышли на новый митинг из-за действий властей