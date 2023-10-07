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СМИ: Словакия прекратила военную помощь Украине - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/slovakiya-1901097615.html
СМИ: Словакия прекратила военную помощь Украине
СМИ: Словакия прекратила военную помощь Украине - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: Словакия прекратила военную помощь Украине
Временное правительство Словакии заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на представителя кабмина. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T04:39
2023-10-07T04:39
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
роберт фицо
politico
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Временное правительство Словакии заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на представителя кабмина.&quot;Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину&quot;, — говорится в публикации.Издание отмечает, что такое решение связано с переговорами о формировании коалиции между партиями, выступающими против поддержки Украины.Выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Партия Smer заняла первое место, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Ее лидер Роберт Фицо не раз выступал против военной помощи Украине, заявляя, что у Братиславы есть более серьезные проблемы.
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Politico
СМИ: Словакия прекратила военную помощь Украине

Politico: правительство Словакии заявило о прекращении военной помощи Украине

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Временное правительство Словакии заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на представителя кабмина.
«

"Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что такое решение связано с переговорами о формировании коалиции между партиями, выступающими против поддержки Украины.
Выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Партия Smer заняла первое место, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Ее лидер Роберт Фицо не раз выступал против военной помощи Украине, заявляя, что у Братиславы есть более серьезные проблемы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаРоберт ФицоPolitico
 
 
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