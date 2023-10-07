https://ria.ru/20231007/sirena-1901103668.html
В Тель-Авиве вновь звучат сирены
В Тель-Авиве вновь звучат сирены - РИА Новости, 07.10.2023
В Тель-Авиве вновь звучат сирены
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, второй раз за утро прозвучали в Тель-Авиве, сигнал тревоги был хорошо слышен в северной части города, сообщает... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T07:53
2023-10-07T07:53
2023-10-07T10:39
в мире
израиль
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, второй раз за утро прозвучали в Тель-Авиве, сигнал тревоги был хорошо слышен в северной части города, сообщает корреспондент РИА Новости. В городе также слышна работа израильской системы ПВО, раздаются характерные хлопки. Ранее радикалы выпустили десятки ракет из сектора Газа по территории Израиля. Медики подтвердили смерть пожилой женщины на юге Израиля в результате падения ракеты.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве вновь звучат сирены
В Тель-Авиве вновь звучат сирены, предупреждающие о ракетном обстреле