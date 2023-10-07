https://ria.ru/20231007/sbu-1901174401.html

СБУ заявила о задержании соратника Медведчука

СБУ заявила о задержании соратника Медведчука - РИА Новости, 07.10.2023

СБУ заявила о задержании соратника Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что задержала на западе страны оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:34

2023-10-07T16:34

2023-10-07T21:30

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украина

виктор медведчук

служба безопасности украины

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что задержала на западе страны оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", который является соратником украинского политика Виктора Медведчука, поводом стали обвинения в вымогательстве, при этом имя задержанного сохраняется в тайне. Как указывается в сообщении СБУ, депутат "является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной организации запрещенной партии ОПЗЖ". По данным СБУ, в марте 2022 года задержанный планировал стать депутатом Верховной рады Украины вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата. В ведомстве утверждают, что задержанный оппозиционер якобы "организовал группировку", которая создавала "искусственные конфликтные ситуации или вымышленные коммерческие споры, а затем требовала деньги за их разрешение" под угрозой конфискации имущества. Согласно заявлению СБУ, оппозиционера и еще одного человека задержали якобы при передаче 20 тысяч долларов от предпринимателя. Санкция статьи о вымогательстве предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Украинские власти преследовали неугодных оппозиционных политиков и журналистов задолго до начала российской спецоперации: были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать этим фактам правовую оценку. Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа — За жизнь". По указу Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", лишили украинского гражданства, Верховная рада лишила его депутатского мандата. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. Украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы — за жизнь" — Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина — планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандатов.

https://ria.ru/20230925/medvedchuk-1898392433.html

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, виктор медведчук, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины