https://ria.ru/20231007/sbu-1901174401.html
СБУ заявила о задержании соратника Медведчука
СБУ заявила о задержании соратника Медведчука - РИА Новости, 07.10.2023
СБУ заявила о задержании соратника Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что задержала на западе страны оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:34
2023-10-07T16:34
2023-10-07T21:30
в мире
украина
виктор медведчук
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что задержала на западе страны оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", который является соратником украинского политика Виктора Медведчука, поводом стали обвинения в вымогательстве, при этом имя задержанного сохраняется в тайне. Как указывается в сообщении СБУ, депутат "является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной организации запрещенной партии ОПЗЖ". По данным СБУ, в марте 2022 года задержанный планировал стать депутатом Верховной рады Украины вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата. В ведомстве утверждают, что задержанный оппозиционер якобы "организовал группировку", которая создавала "искусственные конфликтные ситуации или вымышленные коммерческие споры, а затем требовала деньги за их разрешение" под угрозой конфискации имущества. Согласно заявлению СБУ, оппозиционера и еще одного человека задержали якобы при передаче 20 тысяч долларов от предпринимателя. Санкция статьи о вымогательстве предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Украинские власти преследовали неугодных оппозиционных политиков и журналистов задолго до начала российской спецоперации: были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать этим фактам правовую оценку. Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа — За жизнь". По указу Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", лишили украинского гражданства, Верховная рада лишила его депутатского мандата. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. Украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы — за жизнь" — Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина — планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандатов.
https://ria.ru/20230925/medvedchuk-1898392433.html
https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виктор медведчук, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Служба безопасности Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины
СБУ заявила о задержании соратника Медведчука
СБУ заявила о задержании соратника Медведчука по обвинению в вымогательстве
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале
, что задержала на западе страны оппозиционного депутата областного совета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", который является соратником украинского политика Виктора Медведчука, поводом стали обвинения в вымогательстве, при этом имя задержанного сохраняется в тайне.
Как указывается в сообщении СБУ, депутат "является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной организации запрещенной партии ОПЗЖ". По данным СБУ, в марте 2022 года задержанный планировал стать депутатом Верховной рады Украины вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.
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В ведомстве утверждают, что задержанный оппозиционер якобы "организовал группировку", которая создавала "искусственные конфликтные ситуации или вымышленные коммерческие споры, а затем требовала деньги за их разрешение" под угрозой конфискации имущества. Согласно заявлению СБУ, оппозиционера и еще одного человека задержали якобы при передаче 20 тысяч долларов от предпринимателя.
Санкция статьи о вымогательстве предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Украинские власти преследовали неугодных оппозиционных политиков и журналистов задолго до начала российской спецоперации: были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать этим фактам правовую оценку.
Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа — За жизнь". По указу Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", лишили украинского гражданства, Верховная рада лишила его депутатского мандата. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. Украинские СМИ сообщали, что четырех депутатов Рады от "Оппозиционной платформы — за жизнь" — Наталью Королевскую, Александра Пономарева, Юрия Солода и Олега Волошина — планируют досрочно лишить мандатов из-за якобы наличия у них российского гражданства. Позже сообщили, что Волошин, Королевская и Солод написали заявление о сложении мандатов.
Россия могла стать Украиной