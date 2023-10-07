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Опрос показал, как россияне предпочитают хранить сбережения - РИА Новости, 07.10.2023
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09:52 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/sberezheniya-1901110756.html
Опрос показал, как россияне предпочитают хранить сбережения
Опрос показал, как россияне предпочитают хранить сбережения - РИА Новости, 07.10.2023
Опрос показал, как россияне предпочитают хранить сбережения
Треть россиян предпочитают хранить свои деньги только "под матрасом", но большинство все же выбирает банковский вклад, при этом самой популярной целью... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T09:52
2023-10-07T09:52
anderida financial group
экономика
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Треть россиян предпочитают хранить свои деньги только "под матрасом", но большинство все же выбирает банковский вклад, при этом самой популярной целью накопления является формирование сбережений про запас, рассказали РИА Новости в Anderida Financial Group. "Сегодня дома хранить сбережения предпочитают 32% респондентов. Столь существенную долю можно объяснить тем, что многие не испытывают уверенность в завтрашнем дне и беспокоятся, что деньги понадобятся срочно. Также есть та категория, которая боится блокировки средств. Нельзя упускать из внимания и психологическую проблему и убеждение, что дома надежнее", - выяснили аналитики. Еще 46% выбирают банковские вклады. "При этом доля россиян, у которых только один вклад, составляет 42%. Ещё у 25% граждан два депозита, у 10% — три, у 8% — четыре. Пять и более вкладов имеют 15% россиян", - отметили в компании. В то же время каждый десятый россиянин хранит деньги как дома, так и в банке. Около 12% опрошенных сделали свой выбор в пользу ценных бумаг. По данным компании, самая популярная цель накоплений - "на всякий случай, про запас", на нее приходится около 42%. Еще четверть россиян копят на старость, а 18% - на дорогостоящую покупку, например, автомобиль, крупную бытовую технику, первоначальный взнос по ипотеке. Порядка 9% откладывают на образование детей, а еще 6% назвали другие причины. Сбережения, которые позволят покрыть расходы на протяжении более 3 месяцев, имеют лишь 40% россиян. Пр этом средний размер сбережений составляет порядка 250-300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html
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anderida financial group, экономика, россия
Anderida Financial Group, Экономика, Россия
Опрос показал, как россияне предпочитают хранить сбережения

AFG: 32% россиян предпочитают хранить сбережения дома

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДенежные купюры в копилке
Денежные купюры в копилке - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Треть россиян предпочитают хранить свои деньги только "под матрасом", но большинство все же выбирает банковский вклад, при этом самой популярной целью накопления является формирование сбережений про запас, рассказали РИА Новости в Anderida Financial Group.
«
"Сегодня дома хранить сбережения предпочитают 32% респондентов. Столь существенную долю можно объяснить тем, что многие не испытывают уверенность в завтрашнем дне и беспокоятся, что деньги понадобятся срочно. Также есть та категория, которая боится блокировки средств. Нельзя упускать из внимания и психологическую проблему и убеждение, что дома надежнее", - выяснили аналитики.
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Еще 46% выбирают банковские вклады. "При этом доля россиян, у которых только один вклад, составляет 42%. Ещё у 25% граждан два депозита, у 10% — три, у 8% — четыре. Пять и более вкладов имеют 15% россиян", - отметили в компании.
В то же время каждый десятый россиянин хранит деньги как дома, так и в банке. Около 12% опрошенных сделали свой выбор в пользу ценных бумаг.
По данным компании, самая популярная цель накоплений - "на всякий случай, про запас", на нее приходится около 42%. Еще четверть россиян копят на старость, а 18% - на дорогостоящую покупку, например, автомобиль, крупную бытовую технику, первоначальный взнос по ипотеке. Порядка 9% откладывают на образование детей, а еще 6% назвали другие причины.
Сбережения, которые позволят покрыть расходы на протяжении более 3 месяцев, имеют лишь 40% россиян. Пр этом средний размер сбережений составляет порядка 250-300 тысяч рублей.
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Anderida Financial GroupЭкономикаРоссия
 
 
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