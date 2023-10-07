https://ria.ru/20231007/sarmat-1901105243.html

Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время

Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время - РИА Новости, 07.10.2023

Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время

Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T08:32

2023-10-07T08:32

2023-10-07T09:18

безопасность

россия

новое оружие россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

сармат (ракета)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны. Сегодня глава военного ведомства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш" в Красноярском крае. Он проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства "Сармата". "В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта", — говорится в релизе.Шойгу выслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата". "Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — подчеркнул он, добавив, что сейчас решается задача по оснащению новейшим комплексом первого ракетного полка на головном объекте РВСН."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html

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Шойгу на производстве стратегического ракетного комплекса "Сармат" Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса "Сармат" в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае. По данным ведомства, министр проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат". 2023-10-07T08:32 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сармат (ракета)