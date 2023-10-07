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Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время - РИА Новости, 07.10.2023
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Новое оружие России
 
08:32 07.10.2023 (обновлено: 09:18 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/sarmat-1901105243.html
Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время
Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время - РИА Новости, 07.10.2023
Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:32
2023-10-07T09:18
безопасность
россия
новое оружие россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сармат (ракета)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны. Сегодня глава военного ведомства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш" в Красноярском крае. Он проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства "Сармата". &quot;В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта&quot;, — говорится в релизе.Шойгу выслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата". "Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — подчеркнул он, добавив, что сейчас решается задача по оснащению новейшим комплексом первого ракетного полка на головном объекте РВСН."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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Шойгу на производстве стратегического ракетного комплекса "Сармат"
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса "Сармат" в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае. По данным ведомства, министр проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат".
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сармат (ракета)
Безопасность, Россия, Новое оружие России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сармат (ракета)
Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время

МО РФ: первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытание баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны.
Сегодня глава военного ведомства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш" в Красноярском крае. Он проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства "Сармата".
«

"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта", — говорится в релизе.

Шойгу выслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата".
"Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — подчеркнул он, добавив, что сейчас решается задача по оснащению новейшим комплексом первого ракетного полка на головном объекте РВСН.
"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сармат (ракета)
 
 
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