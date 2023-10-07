https://ria.ru/20231007/sarmat-1901105243.html
Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время
Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время - РИА Новости, 07.10.2023
Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:32
2023-10-07T08:32
2023-10-07T09:18
безопасность
россия
новое оружие россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сармат (ракета)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны. Сегодня глава военного ведомства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш" в Красноярском крае. Он проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства "Сармата". "В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта", — говорится в релизе.Шойгу выслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата". "Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — подчеркнул он, добавив, что сейчас решается задача по оснащению новейшим комплексом первого ракетного полка на головном объекте РВСН."Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589438900_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_6437c31f1d7b9a9c2fc35b1370fb4ff1.jpg
Шойгу на производстве стратегического ракетного комплекса "Сармат"
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса "Сармат" в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае. По данным ведомства, министр проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс серийного производства стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат".
2023-10-07T08:32
true
PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сармат (ракета)
Безопасность, Россия, Новое оружие России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сармат (ракета)
Первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время
МО РФ: первые серийные "Сарматы" встанут на боевое дежурство в ближайшее время
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат" в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны
.
Сегодня глава военного ведомства Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш" в Красноярском крае. Он проинспектировал производственные цеха и технологический процесс серийного производства "Сармата".
«
"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и в системах шахтных пусковых установок и командного пункта", — говорится в релизе.
Шойгу выслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству "Сармата".
"Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны", — подчеркнул он, добавив, что сейчас решается задача по оснащению новейшим комплексом первого ракетного полка на головном объекте РВСН.
"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат"