https://ria.ru/20231007/rossiya-1901090589.html

"Меньше 15 процентов". В Польше высказались о потенциале России на Украине

"Меньше 15 процентов". В Польше высказались о потенциале России на Украине - РИА Новости, 07.10.2023

"Меньше 15 процентов". В Польше высказались о потенциале России на Украине

Россия использовала менее 15 процентов своего военного потенциала в конфликте с Украиной, заявила кандидат от партии "Конфедерация" на выборах в Сейм Самуэла... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T00:53

2023-10-07T00:53

2023-10-07T03:20

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия использовала менее 15 процентов своего военного потенциала в конфликте с Украиной, заявила кандидат от партии "Конфедерация" на выборах в Сейм Самуэла Торковская в интервью порталу Goniec.pl."Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15 процентов своего потенциала", — предположила Торковская.Она добавила, что рано или поздно Украина проиграет. Лучшим финалом конфликта, по словам политика, будет тот, при котором погибнет меньше людей. Кроме того, каждая единица военной техники, отправленная ВСУ, побуждает Киев продолжать боевые действия.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1900980751.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато