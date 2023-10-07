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Хачатурян выразил уверенность в укреплении взаимоотношений с Россией
Хачатурян выразил уверенность в укреплении взаимоотношений с Россией - РИА Новости, 07.10.2023
Хачатурян выразил уверенность в укреплении взаимоотношений с Россией
Президент Армении Ваагн Хачатурян в поздравительном послании российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения выразил уверенность в укреплении... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:22
2023-10-07T17:22
2023-10-07T18:41
в мире
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никол пашинян
ваагн хачатурян
владимир путин
день рождения
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ЕРЕВАН, 7 окт - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян в поздравительном послании российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения выразил уверенность в укреплении армяно-российских отношений, сообщили в пресс-службе Хачатуряна. В письме, текст которого опубликован на сайте президента Армении, отмечается, что народы двух стран связывают вековые традиции дружбы и сотрудничества. "Уверен, что конструктивные усилия, направленные на дальнейшее развитие отношений между Арменией и Россией, внесут важный вклад в укрепление дружбы между народами наших стран", - говорится в послании. Ранее в пресс-службе армянского кабмина отмечали, что премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Путиным поздравил российского лидера с днем рождения и обсудил ситуацию после переселения армян Карабаха в Армению.
https://ria.ru/20231007/tokaev-1901173123.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян, ваагн хачатурян, владимир путин, день рождения
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян, Владимир Путин, день рождения
Хачатурян выразил уверенность в укреплении взаимоотношений с Россией
Хачатурян выразил уверенность в укреплении отношений между Арменией и Россией