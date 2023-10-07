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Военное крыло ХАМАС запустило 150 ракет по Тель-Авиву после обстрела в Газе

Военное крыло ХАМАС запустило 150 ракет по Тель-Авиву после обстрела в Газе - РИА Новости, 07.10.2023

Военное крыло ХАМАС запустило 150 ракет по Тель-Авиву после обстрела в Газе

Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам" выпустили 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел здания в секторе Газа, следует из... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:08

2023-10-07T20:08

2023-10-07T22:36

тель-авив

в мире

хамас

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

израиль

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам" выпустили 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел здания в секторе Газа, следует из заявления подразделения."В ответ на обстрел жилой башни в центре Газы бригады "Аль-Кассам" в настоящее время наносят крупный ракетный удар, выпустив 150 снарядов по Тель-Авиву", — говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Тель-Авиве звучат сирены, раздаются взрывы, слышна активная работа систем ПВО.По данным газеты Haaretz, при ракетной атаке на город пострадали семь мирных граждан. Общее число погибших с начала эскалации конфликта возросло как минимум до 200.В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что прямо сейчас наносит удары по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа.Ранее в субботу сообщалось, что израильские ВВС разбомбили многоэтажное здание в Газе.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, по территории страны выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли не менее 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.Военное крыло движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и пострадали почти 1,7 тысячи.

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Ракеты, запущенные на перехват реактивных снарядов Ракеты, запущенные на перехват реактивных снарядов 2023-10-07T20:08 true PT0M08S

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тель-авив, в мире, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль