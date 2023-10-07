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Военное крыло ХАМАС запустило 150 ракет по Тель-Авиву после обстрела в Газе - РИА Новости, 07.10.2023
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20:08 07.10.2023 (обновлено: 22:36 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/rakety-1901211719.html
Военное крыло ХАМАС запустило 150 ракет по Тель-Авиву после обстрела в Газе
Военное крыло ХАМАС запустило 150 ракет по Тель-Авиву после обстрела в Газе - РИА Новости, 07.10.2023
Военное крыло ХАМАС запустило 150 ракет по Тель-Авиву после обстрела в Газе
Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам" выпустили 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел здания в секторе Газа, следует из... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T20:08
2023-10-07T22:36
тель-авив
в мире
хамас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
израиль
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам" выпустили 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел здания в секторе Газа, следует из заявления подразделения."В ответ на обстрел жилой башни в центре Газы бригады "Аль-Кассам" в настоящее время наносят крупный ракетный удар, выпустив 150 снарядов по Тель-Авиву", — говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Тель-Авиве звучат сирены, раздаются взрывы, слышна активная работа систем ПВО.По данным газеты Haaretz, при ракетной атаке на город пострадали семь мирных граждан. Общее число погибших с начала эскалации конфликта возросло как минимум до 200.В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что прямо сейчас наносит удары по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа.Ранее в субботу сообщалось, что израильские ВВС разбомбили многоэтажное здание в Газе.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, по территории страны выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли не менее 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.Военное крыло движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и пострадали почти 1,7 тысячи.
тель-авив
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Ракеты, запущенные на перехват реактивных снарядов
Ракеты, запущенные на перехват реактивных снарядов
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Обрушение зданий после ударов по сектору Газа
Обрушение зданий после ударов по сектору Газа
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Уничтожение высоток в секторе Газа
Уничтожение высоток в секторе Газа
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тель-авив, в мире, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль
Тель-Авив, В мире, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Израиль
Военное крыло ХАМАС запустило 150 ракет по Тель-Авиву после обстрела в Газе

Бригады "Аль-Кассам" выпустили 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на удар в Газе

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам" выпустили 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел здания в секторе Газа, следует из заявления подразделения.
"В ответ на обстрел жилой башни в центре Газы бригады "Аль-Кассам" в настоящее время наносят крупный ракетный удар, выпустив 150 снарядов по Тель-Авиву", — говорится в сообщении.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Тель-Авиве звучат сирены, раздаются взрывы, слышна активная работа систем ПВО.
По данным газеты Haaretz, при ракетной атаке на город пострадали семь мирных граждан. Общее число погибших с начала эскалации конфликта возросло как минимум до 200.
В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что прямо сейчас наносит удары по принадлежащим ХАМАС объектам в секторе Газа.
Ранее в субботу сообщалось, что израильские ВВС разбомбили многоэтажное здание в Газе.
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, по территории страны выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли не менее 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.
Военное крыло движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и пострадали почти 1,7 тысячи.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
Тель-АвивВ миреХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуИзраиль
 
 
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