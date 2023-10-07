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Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле

Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле

Движение ХАМАС выпустило залп ракет в сторону южного израильского города Ашкелон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:09

2023-10-07T15:09

2023-10-07T21:54

в мире

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ашкелон

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РАМАЛЛАХ, 7 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС выпустило залп ракет в сторону южного израильского города Ашкелон, передает корреспондент РИА Новости.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.

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Последствия прилета ракеты в южном пригороде Тель-Авива Последствия прилета ракеты в южном пригороде Тель-Авива 2023-10-07T15:09 true PT0M28S

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в мире, палестина, ашкелон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео