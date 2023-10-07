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Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
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15:09 07.10.2023 (обновлено: 21:54 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/rakety-1901157318.html
Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле
Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле
Движение ХАМАС выпустило залп ракет в сторону южного израильского города Ашкелон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:09
2023-10-07T21:54
в мире
палестина
ашкелон
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РАМАЛЛАХ, 7 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС выпустило залп ракет в сторону южного израильского города Ашкелон, передает корреспондент РИА Новости.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.
палестина
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Последствия прилета ракеты в южном пригороде Тель-Авива
Последствия прилета ракеты в южном пригороде Тель-Авива
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в мире, палестина, ашкелон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
В мире, Палестина, Ашкелон, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле
РАМАЛЛАХ, 7 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС выпустило залп ракет в сторону южного израильского города Ашкелон, передает корреспондент РИА Новости.
2023-10-07T15:09
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Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона в Израиле

Из сектора Газа выпустили залп ракет в сторону Ашкелона на юге Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона
Читать ria.ru в
РАМАЛЛАХ, 7 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС выпустило залп ракет в сторону южного израильского города Ашкелон, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.
 
В миреПалестинаАшкелонИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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