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ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 07.10.2023 (обновлено: 13:14 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/pvo-1901119726.html
ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами
ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами - РИА Новости, 07.10.2023
ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами
Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:36
2023-10-07T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД/МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку..." — говорится в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900828432.html
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безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами

Российские системы ПВО уничтожили три ракеты "Точка-У" над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД/МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
"Сегодня около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку..." — говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Над Белгородом и Белгородской областью сбили шесть беспилотников
5 октября, 23:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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