https://ria.ru/20231007/pvo-1901119726.html

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами - РИА Новости, 07.10.2023

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами

Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:36

2023-10-07T10:36

2023-10-07T13:14

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЕЛГОРОД/МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку..." — говорится в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900828432.html

белгородская область

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2023

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безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)