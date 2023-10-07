https://ria.ru/20231007/pvo-1901098555.html

В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника

В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 07.10.2023

В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника

В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T05:13

2023-10-07T05:13

2023-10-07T05:35

специальная военная операция на украине

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — говорится в публикации.В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в 05.05 утра.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20231006/bespilotnik-1901089015.html

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москва, происшествия, россия