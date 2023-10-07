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В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 07.10.2023 (обновлено: 05:35 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/pvo-1901098555.html
В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника
В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 07.10.2023
В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника
В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T05:13
2023-10-07T05:35
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — говорится в публикации.В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в 05.05 утра.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20231006/bespilotnik-1901089015.html
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москва, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия, Россия
В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника

Собянин: в Истринском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«
"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — говорится в публикации.
В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в 05.05 утра.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
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