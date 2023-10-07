https://ria.ru/20231007/putin-1901225530.html
Глава Венесуэлы поздравил Путина с днем рождения
Глава Венесуэлы поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
Глава Венесуэлы поздравил Путина с днем рождения
Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его лидерские качества, объективность, прагматичность и РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:26
2023-10-07T21:26
2023-10-07T21:26
венесуэла
владимир путин
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МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его лидерские качества, объективность, прагматичность и искренность. "У нас с президентом Владимиром Путиным необыкновенные отношения и дружба. Он великий лидер — я всегда это говорю, он двигает вперед новый мир, поднимает достоинство и независимость людей во всем мире, очень объективный, очень прагматичный, очень искренний человек. Чем больше времени проходит, тем крепче становятся наши узы дружбы и сотрудничества. С днем рождения, поздравления, благословения и крепкого здоровья!" - сказал Мадуро в видеообращении, которое опубликовано в его блоге в социальной сети Х.Путину в субботу исполнился 71 год. Ранее в этот день поздравления российскому лидеру передали главы ряда государств, в том числе Кубы и Никарагуа.
https://ria.ru/20231007/putin-1901172238.html
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венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия, куба, политика
Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Россия, Куба, Политика
Глава Венесуэлы поздравил Путина с днем рождения
Глава Венесуэлы Мадуро поздравил Путина с днем рождения