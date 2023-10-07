https://ria.ru/20231007/putin-1901225530.html

Глава Венесуэлы поздравил Путина с днем рождения

Глава Венесуэлы поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023

Глава Венесуэлы поздравил Путина с днем рождения

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его лидерские качества, объективность, прагматичность и РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:26

2023-10-07T21:26

2023-10-07T21:26

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

россия

куба

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765230283_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_25389fc87727bd45dc1ed98bd996a9f4.jpg

МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его лидерские качества, объективность, прагматичность и искренность. "У нас с президентом Владимиром Путиным необыкновенные отношения и дружба. Он великий лидер — я всегда это говорю, он двигает вперед новый мир, поднимает достоинство и независимость людей во всем мире, очень объективный, очень прагматичный, очень искренний человек. Чем больше времени проходит, тем крепче становятся наши узы дружбы и сотрудничества. С днем рождения, поздравления, благословения и крепкого здоровья!" - сказал Мадуро в видеообращении, которое опубликовано в его блоге в социальной сети Х.Путину в субботу исполнился 71 год. Ранее в этот день поздравления российскому лидеру передали главы ряда государств, в том числе Кубы и Никарагуа.

https://ria.ru/20231007/putin-1901172238.html

венесуэла

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, владимир путин, николас мадуро, россия, куба, политика