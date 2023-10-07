https://ria.ru/20231007/putin-1901189922.html
На Эльбрусе развернули баннер с поздравлением Путина с днем рождения
На Эльбрусе развернули баннер с поздравлением Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
На Эльбрусе развернули баннер с поздравлением Путина с днем рождения
Баннер с поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения развернули в субботу на высоте 4100 метров на Эльбрусе, сообщило правительство... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:48
2023-10-07T17:48
2023-10-07T17:51
общество
эльбрус
россия
европа
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
единая россия
день рождения
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НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Баннер с поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения развернули в субботу на высоте 4100 метров на Эльбрусе, сообщило правительство Кабардино-Балкарии. "Сегодня на высочайшей горе Европы Эльбрусе на высоте 4100 метров развернули баннер и поздравили нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - говорится в сообщении. Отмечается, что акцию провела администрация Эльбрусского района совместно с Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС России, сотрудниками канатной дороги АО "Кавказ.РФ", местным отделением партии "Единая Россия", общественными и молодежными организациями региона.
https://ria.ru/20231007/tokaev-1901173123.html
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общество, эльбрус, россия, европа, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, день рождения
Общество, Эльбрус, Россия, Европа, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Единая Россия, день рождения
На Эльбрусе развернули баннер с поздравлением Путина с днем рождения
На Эльбрусе на высоте 4100 метров развернули баннер с поздравлением Путина