https://ria.ru/20231007/putin-1901183518.html

Военный эксперт из Индонезии высоко оценила речь Путина на "Валдае"

Военный эксперт из Индонезии высоко оценила речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 07.10.2023

Военный эксперт из Индонезии высоко оценила речь Путина на "Валдае"

ООН должна включить в свой памятный сборник исторически важных речей выступление президента России Владимира Путина на площадке международного клуба "Валдай",... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:12

2023-10-07T17:12

2023-10-07T17:12

россия

индонезия

владимир путин

оон

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ООН должна включить в свой памятный сборник исторически важных речей выступление президента России Владимира Путина на площадке международного клуба "Валдай", заявила в интервью с РИА Новости аналитик в области обороны, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. Накануне президент РФ Владимир Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. "Я считаю, что если ООН действительно справедлива настолько, насколько она должна быть справедлива, вступительная речь президента Путина достойна быть внесена в список памятных речей ООН", - рассказала Конни, присутствовавшая в зале "Валдая" во время выступления президента РФ. Аналитик напомнила, что у ООН есть право вносить в такой список исторически важные речи лидеров стран, чтобы представители следующих поколений могли впоследствии обратиться к их мудрости. "То, о чем говорил российский президент, - это факт того, что мир сейчас не функционирует так, как должен - он управляется путем гегемонии и стремления Запада контролировать все с помощью практик неоколониализма. Путин также отметил, что технологии и наука могут привести нас к самому худшему сценарию - колонизации прогресса, экономики, финансов", - подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, с индонезийской общественностью также резонирует тот факт, что президент Путин отметил злость Запада на Китай. "Очень важно то, что Запад не злится на Китай за якобы нарушение чужого суверенитета, он злится на КНР за то, что проигрывает в степени развитости технологий", - пояснила Конни. Эксперт добавила, что согласна и с другим важным пунктом, отмеченным президентом Путиным - превращением доллара в рычаг давления. "Запад пытается контролировать Россию уже много лет. Им не нравится, что Россия всегда была более развитой цивилизацией. И теперь Запад пытается найти новый способ атаковать Россию", - подчеркнула Конни. Она добавила, что передала президенту Путину подарок в честь его дня рождения и выразила надежду, что он понравится российскому лидеру.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

https://ria.ru/20231005/valday-1900750200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индонезия, владимир путин, оон, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"