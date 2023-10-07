https://ria.ru/20231007/putin-1901173610.html

Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию

Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию - РИА Новости, 07.10.2023

Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Ново-Огарево, отметив, что через несколько дней они... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:30

2023-10-07T16:30

2023-10-07T16:31

россия

киргизия

владимир путин

касым-жомарт токаев

москва

в мире

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Ново-Огарево, отметив, что через несколько дней они пообщаются в Киргизии. "Рад приветствовать вас в России, в Москве. У нас через несколько дней встреча будет в Киргизии…Но ваш приезд в Москву - знаковая вещь. Вам благодарен за это", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230929/kazakhstan-1899351340.html

россия

киргизия

москва

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россия, киргизия, владимир путин, касым-жомарт токаев, москва, в мире