https://ria.ru/20231007/putin-1901173610.html
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию - РИА Новости, 07.10.2023
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Ново-Огарево, отметив, что через несколько дней они... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:30
2023-10-07T16:30
2023-10-07T16:31
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владимир путин
касым-жомарт токаев
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в мире
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Ново-Огарево, отметив, что через несколько дней они пообщаются в Киргизии. "Рад приветствовать вас в России, в Москве. У нас через несколько дней встреча будет в Киргизии…Но ваш приезд в Москву - знаковая вещь. Вам благодарен за это", - сказал Путин.
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россия, киргизия, владимир путин, касым-жомарт токаев, москва, в мире
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Москва, В мире
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Путин сообщил о скорой встрече с Токаевым в Киргизии