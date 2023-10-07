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Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию - РИА Новости, 07.10.2023
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16:30 07.10.2023 (обновлено: 16:31 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/putin-1901173610.html
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию - РИА Новости, 07.10.2023
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Ново-Огарево, отметив, что через несколько дней они... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:30
2023-10-07T16:31
россия
киргизия
владимир путин
касым-жомарт токаев
москва
в мире
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Ново-Огарево, отметив, что через несколько дней они пообщаются в Киргизии. "Рад приветствовать вас в России, в Москве. У нас через несколько дней встреча будет в Киргизии…Но ваш приезд в Москву - знаковая вещь. Вам благодарен за это", - сказал Путин.
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россия, киргизия, владимир путин, касым-жомарт токаев, москва, в мире
Россия, Киргизия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Москва, В мире
Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию

Путин сообщил о скорой встрече с Токаевым в Киргизии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Ново-Огарево, отметив, что через несколько дней они пообщаются в Киргизии.
«
"Рад приветствовать вас в России, в Москве. У нас через несколько дней встреча будет в Киргизии…Но ваш приезд в Москву - знаковая вещь. Вам благодарен за это", - сказал Путин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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РоссияКиргизияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевМоскваВ мире
 
 
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