https://ria.ru/20231007/putin-1901169221.html

Президент Республики Сербской Додик поздравил Путина с днем рождения

Президент Республики Сербской Додик поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023

Президент Республики Сербской Додик поздравил Путина с днем рождения

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина и выразил надежду на... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:07

2023-10-07T16:07

2023-10-07T16:31

в мире

республика сербская

россия

москва

владимир путин

милорад додик

босния и герцеговина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152966/26/1529662654_0:165:2717:1693_1920x0_80_0_0_3a3ef6124a2c9da1bbfffd012adb9b5d.jpg

БЕЛГРАД, 7 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина и выразил надежду на укрепление дружеских отношений РС БиГ и РФ. "Ваша политическая мудрость, принципиальность и последовательность способствуют укреплению отношений между нашими братскими народами, взаимопониманию и поддержке, за что вам искренне и сердечно благодарен. Придаю большое значение развитию отношений РФ и Республики Сербской и готов приложить дополнительные усилия с вами вместе, чтобы наши дружеские отношения развивать и поднять на еще более высокий уровень", - говорится в направленном в Москву поздравлении, фотокопию которого Додик разместил в своем аккаунте в соцсети X. Президент Республики Сербской ранее сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце октября - начале ноября в ходе планируемого визита в Россию.

https://ria.ru/20231007/putin-1901131159.html

республика сербская

россия

москва

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика сербская, россия, москва, владимир путин, милорад додик, босния и герцеговина