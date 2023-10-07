https://ria.ru/20231007/putin-1901169221.html
Президент Республики Сербской Додик поздравил Путина с днем рождения
Президент Республики Сербской Додик поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
Президент Республики Сербской Додик поздравил Путина с днем рождения
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина и выразил надежду на... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:07
2023-10-07T16:07
2023-10-07T16:31
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БЕЛГРАД, 7 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина и выразил надежду на укрепление дружеских отношений РС БиГ и РФ. "Ваша политическая мудрость, принципиальность и последовательность способствуют укреплению отношений между нашими братскими народами, взаимопониманию и поддержке, за что вам искренне и сердечно благодарен. Придаю большое значение развитию отношений РФ и Республики Сербской и готов приложить дополнительные усилия с вами вместе, чтобы наши дружеские отношения развивать и поднять на еще более высокий уровень", - говорится в направленном в Москву поздравлении, фотокопию которого Додик разместил в своем аккаунте в соцсети X. Президент Республики Сербской ранее сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце октября - начале ноября в ходе планируемого визита в Россию.
https://ria.ru/20231007/putin-1901131159.html
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в мире, республика сербская, россия, москва, владимир путин, милорад додик, босния и герцеговина
В мире, Республика Сербская, Россия, Москва, Владимир Путин, Милорад Додик, Босния и Герцеговина
Президент Республики Сербской Додик поздравил Путина с днем рождения
Президент Республики Сербской поздравил Путина с днем рождения