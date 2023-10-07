https://ria.ru/20231007/putin-1901151947.html

Гаглоев поздравил Путина с днем рождения

Гаглоев поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023

Гаглоев поздравил Путина с днем рождения

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в своем поздравлении с днем рождения к российскому лидеру Владимиру Путину выразил убеждение в его поддержке отношений... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:43

2023-10-07T14:43

2023-10-07T14:43

южная осетия

россия

владимир путин

алан гаглоев

в мире

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ЦХИНВАЛ, 7 окт - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в своем поздравлении с днем рождения к российскому лидеру Владимиру Путину выразил убеждение в его поддержке отношений союзничества и интеграции с РФ. Путину в субботу исполнился 71 год. "Твердо убежден, что при Вашей поддержке отношения союзничества и интеграции между Южной Осетией и Россией продолжат развиваться на основе укрепления всесторонних связей между нашими странами. Хотел бы вновь поблагодарить Вас за поддержку Южной Осетии в сложный период ее новейшей истории, за всестороннюю и масштабную помощь нашей республике в социально-экономическом развитии", - говорится в поздравительном послании. Гаглоев отметил, что в сознании каждого жителя Южной Осетии личность Путина неразрывно связана с возрождением Российского государства, с неизменной готовностью последовательно защищать его интересы, гордостью народа за страну и уверенностью в завтрашнем дне. "Искренне желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья на многие годы, неиссякаемого запаса душевных и физических сил и реализации всех намеченных планов", - подчеркивается в поздравлении.

https://ria.ru/20231007/putin-1901137644.html

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южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, в мире