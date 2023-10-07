https://ria.ru/20231007/putin-1901141629.html

Народный фронт провел акции и автопробеги, посвященные дню рождения Путина

Народный фронт провел акции и автопробеги, посвященные дню рождения Путина - РИА Новости, 07.10.2023

Народный фронт провел акции и автопробеги, посвященные дню рождения Путина

Спортивные мероприятия, акции и автопробеги прошли в 27 регионах РФ в день рождения президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Народного фронта. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:35

2023-10-07T13:35

2023-10-07T13:35

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владимир путин

день рождения

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Спортивные мероприятия, акции и автопробеги прошли в 27 регионах РФ в день рождения президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Народного фронта. "Жители России вышли с инициативой к Народному фронту и движению "Здоровое Отечество" провести 7 октября праздники для горожан. Инициативу также поддержала Всероссийская общественная молодёжная организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей". В 27 регионах прошли сегодня различные мероприятия, формат которых граждане выбирали сами", - говорится в сообщении. По данным организаторов, в Москве представители "Команды Путина" отправили для участников СВО три 12-тонные фуры со всем необходимым. "В состав груза вошли 50 генераторов, 2 тысячи спальников и 2 тысячи пар резиновых сапог для участников СВО. Деньги на закупку ценного груза для поддержки военных под девизом "Всё для Победы!" собрали неравнодушные граждане со всей страны", - сообщили в президентском движении. Кроме того, активисты провели массовую зарядку во Владивостоке, уборку городских территорий - в Чите, Хабаровске, Абакане и Омске, высадку деревьев –в Красноярске, Самаре и Грозном, а также установку скамеек на одной из аллей Екатеринбурга. "Одной из самых масштабных стала акция в Дагестане, где активисты провели автопробеги и приготовили около 7 тонн плова, которым смогли угоститься более 20 тысяч человек. Мероприятия, организованные Народным фронтом и движением "Здоровое Отечество", прошли в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Лакском и Кулинском районах", - рассказали в пресс-службе. Также, по ее данным, мероприятия состоялись в Новосибирске, Краснодаре, Пскове, Кызыле, Казани, Йошкар-Оле, Козьмодемьянске. "В регионах прошли автопробеги, грузовые и легковые автомобили с флагами России и символикой "Команды Путина" промчались по городам. А еще в городах расположили баннеры, иллюстрирующие достижения нашей страны с 2000 по 2023 год", - сообщил Народный фронт.

https://ria.ru/20231007/putin-1901137644.html

https://ria.ru/20231007/putin-1901135544.html

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общество, россия, москва, владивосток, владимир путин, день рождения, общероссийский народный фронт