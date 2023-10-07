https://ria.ru/20231007/putin-1901135544.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 08.10.2023
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, обращение предстоятеля к российскому лидеру опубликовано на сайте... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-07T12:52
2023-10-07T12:52
2023-10-08T01:57
религия
россия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
день рождения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873910926_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_974d89eac09237bb43bdaace5501f3fc.jpg
МОСКВА, 7 окт- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, обращение предстоятеля к российскому лидеру опубликовано на сайте РПЦ."Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент ее исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан", - говорится в поздравлении.Патриарх также отметил вклад Путина в защиту суверенитета страны и его заботу о благополучии России.Кроме того, предстоятель поблагодарил российского лидера за поддержку инициатив церкви, нацеленных на возрождение и созидание общенациональных святынь, сохранение исторического, духовного и культурного наследия. По словам патриарха, в России высокий уровень взаимодействия между государством и церковью.В заключение предстоятель РПЦ пожелал Путину сил, бодрости духа, успехов и "щедрой помощи Божией" в служении возглавляемой им стране.
https://ria.ru/20231007/putin-1901137644.html
https://ria.ru/20231007/peskov-1901133873.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873910926_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_dc8dde4fbd92e56bb5c44b9267abd9ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, день рождения
Религия, Россия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, день рождения
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Кирилл поздравил Путина, отметив его вклад в защиту суверенитета России
МОСКВА, 7 окт- РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, обращение
предстоятеля к российскому лидеру опубликовано на сайте РПЦ.
"Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент ее исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан", - говорится в поздравлении.
Собянин поздравил Путина с днем рождения
Патриарх также отметил вклад Путина в защиту суверенитета страны и его заботу о благополучии России.
Кроме того, предстоятель поблагодарил российского лидера за поддержку инициатив церкви, нацеленных на возрождение и созидание общенациональных святынь, сохранение исторического, духовного и культурного наследия. По словам патриарха, в России высокий уровень взаимодействия между государством и церковью.
В заключение предстоятель РПЦ пожелал Путину сил, бодрости духа, успехов и "щедрой помощи Божией" в служении возглавляемой им стране.
Песков рассказал о поздравлениях Путина от лидеров СНГ