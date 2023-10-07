https://ria.ru/20231007/putin-1901135544.html

Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 08.10.2023

Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, обращение предстоятеля к российскому лидеру опубликовано на сайте... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-07T12:52

2023-10-07T12:52

2023-10-08T01:57

религия

россия

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

день рождения

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МОСКВА, 7 окт- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, обращение предстоятеля к российскому лидеру опубликовано на сайте РПЦ."Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент ее исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан", - говорится в поздравлении.Патриарх также отметил вклад Путина в защиту суверенитета страны и его заботу о благополучии России.Кроме того, предстоятель поблагодарил российского лидера за поддержку инициатив церкви, нацеленных на возрождение и созидание общенациональных святынь, сохранение исторического, духовного и культурного наследия. По словам патриарха, в России высокий уровень взаимодействия между государством и церковью.В заключение предстоятель РПЦ пожелал Путину сил, бодрости духа, успехов и "щедрой помощи Божией" в служении возглавляемой им стране.

https://ria.ru/20231007/putin-1901137644.html

https://ria.ru/20231007/peskov-1901133873.html

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россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, день рождения