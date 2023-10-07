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Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 08.10.2023
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Религия
 
12:52 07.10.2023 (обновлено: 01:57 08.10.2023)
https://ria.ru/20231007/putin-1901135544.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 08.10.2023
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, обращение предстоятеля к российскому лидеру опубликовано на сайте... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-07T12:52
2023-10-08T01:57
религия
россия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
день рождения
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МОСКВА, 7 окт- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, обращение предстоятеля к российскому лидеру опубликовано на сайте РПЦ."Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент ее исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан", - говорится в поздравлении.Патриарх также отметил вклад Путина в защиту суверенитета страны и его заботу о благополучии России.Кроме того, предстоятель поблагодарил российского лидера за поддержку инициатив церкви, нацеленных на возрождение и созидание общенациональных святынь, сохранение исторического, духовного и культурного наследия. По словам патриарха, в России высокий уровень взаимодействия между государством и церковью.В заключение предстоятель РПЦ пожелал Путину сил, бодрости духа, успехов и "щедрой помощи Божией" в служении возглавляемой им стране.
https://ria.ru/20231007/putin-1901137644.html
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россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, день рождения
Религия, Россия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, день рождения
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Кирилл поздравил Путина, отметив его вклад в защиту суверенитета России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, обращение предстоятеля к российскому лидеру опубликовано на сайте РПЦ.
"Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент ее исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан", - говорится в поздравлении.
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Собянин поздравил Путина с днем рождения
Вчера, 13:07
Патриарх также отметил вклад Путина в защиту суверенитета страны и его заботу о благополучии России.
Кроме того, предстоятель поблагодарил российского лидера за поддержку инициатив церкви, нацеленных на возрождение и созидание общенациональных святынь, сохранение исторического, духовного и культурного наследия. По словам патриарха, в России высокий уровень взаимодействия между государством и церковью.
В заключение предстоятель РПЦ пожелал Путину сил, бодрости духа, успехов и "щедрой помощи Божией" в служении возглавляемой им стране.
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РелигияРоссияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьдень рождения
 
 
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