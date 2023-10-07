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Кадыров поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
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12:01 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/putin-1901120718.html
Кадыров поздравил Путина с днем рождения
Кадыров поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
Кадыров поздравил Путина с днем рождения
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув, что при нем Россия снова стала одной из... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:01
2023-10-07T12:01
общество
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув, что при нем Россия снова стала одной из самых влиятельных стран на международной арене. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает день рождения. Ему исполняется 71 год. &quot;Друзья, сегодня день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. Современная история России неразрывно связана с его именем и ассоциируется исключительно глобальными преображениями всех сфер. Ни для кого не секрет, что Владимир Путин возглавил страну в самый сложный период. По сути это было находящееся в глубоком кризисе, разворованное, разграбленное и приватизированное олигархами государство. Нет в этих словах никакого преувеличения&quot;, - написал Кадыров.Глава Чечни подчеркнул, что "будучи истинным патриотом Отечества", Владимир Путин не бросил страну на произвол судьбы и приступил к наведению порядка. По его словам, в первую очередь это почувствовали на себе "нечистые на руку чиновники и олигархи". Кроме того, были обозначены и приоритетные направления, с которых предстояло выводить ситуацию из кризиса. "Так начались значительные преобразования. Сегодня мы видим результат работы Владимира Путина. Россия снова стала одной из самых влиятельных стран на международной арене", - добавил Кадыров. Также Кадыров выразил благодарность президенту от себя и всего чеченского народа за помощь в достижении мира в регионе. "Мы помним, как он всецело поддерживал первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В итоге республика избавилась от оков кровопролитной войны. И сегодня, когда против России ополчился практически весь мир, я твердо убежден, что, следуя курсу нашего президента, мы, несомненно, придем к победе", - сказал Кадыров. Глава Чечни пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, успехов, долгих лет жизни, неиссякаемой жизненной энергии и всего самого наилучшего.
https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html
https://ria.ru/20231007/putin-1901112418.html
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общество, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Общество, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Кадыров: Россия стала одной из самых влиятельных стран в мире благодаря Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув, что при нем Россия снова стала одной из самых влиятельных стран на международной арене.
Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает день рождения. Ему исполняется 71 год.
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«

"Друзья, сегодня день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. Современная история России неразрывно связана с его именем и ассоциируется исключительно глобальными преображениями всех сфер. Ни для кого не секрет, что Владимир Путин возглавил страну в самый сложный период. По сути это было находящееся в глубоком кризисе, разворованное, разграбленное и приватизированное олигархами государство. Нет в этих словах никакого преувеличения", - написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что "будучи истинным патриотом Отечества", Владимир Путин не бросил страну на произвол судьбы и приступил к наведению порядка. По его словам, в первую очередь это почувствовали на себе "нечистые на руку чиновники и олигархи". Кроме того, были обозначены и приоритетные направления, с которых предстояло выводить ситуацию из кризиса. "Так начались значительные преобразования. Сегодня мы видим результат работы Владимира Путина. Россия снова стала одной из самых влиятельных стран на международной арене", - добавил Кадыров.
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Также Кадыров выразил благодарность президенту от себя и всего чеченского народа за помощь в достижении мира в регионе. "Мы помним, как он всецело поддерживал первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В итоге республика избавилась от оков кровопролитной войны. И сегодня, когда против России ополчился практически весь мир, я твердо убежден, что, следуя курсу нашего президента, мы, несомненно, придем к победе", - сказал Кадыров.
Глава Чечни пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, успехов, долгих лет жизни, неиссякаемой жизненной энергии и всего самого наилучшего.
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