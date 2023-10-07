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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех - РИА Новости, 07.10.2023
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08:11 07.10.2023 (обновлено: 09:18 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех - РИА Новости, 07.10.2023
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:11
2023-10-07T09:18
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
день рождения
общество
политика
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МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. "Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству", — говорится в поздравлении. Белорусский президент отметил, что патриотизм Путина, его уважение к многовековому историческому и культурному наследию России, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание. Он подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят вклад, вносимый российским президентом в укрепление двусторонних связей, последовательную позицию относительно дальнейшего углубления межгосударственной интеграции. "Уверен, что наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства", — добавил Лукашенко. Он пожелал Путину доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности.
https://ria.ru/20231006/verbovka-1901024427.html
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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, день рождения, общество, политика
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, день рождения, Общество, Политика
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех

Лукашенко: Путин является примером беззаветного служения Отечеству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.
"Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству", — говорится в поздравлении.
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Белорусский президент отметил, что патриотизм Путина, его уважение к многовековому историческому и культурному наследию России, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание.
Он подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят вклад, вносимый российским президентом в укрепление двусторонних связей, последовательную позицию относительно дальнейшего углубления межгосударственной интеграции.
«
"Уверен, что наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства", — добавил Лукашенко.
Он пожелал Путину доброго здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, поддержки родных, близких и коллег в осуществлении намеченных целей в его многотрудной деятельности.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путиндень рожденияОбществоПолитика
 
 
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