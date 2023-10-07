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"Он предупреждал": Пушков ответил французам на статью про Путина
"Он предупреждал": Пушков ответил французам на статью про Путина - РИА Новости, 07.10.2023
"Он предупреждал": Пушков ответил французам на статью про Путина
Выступление президента России Владимира Путина на форуме "Валдай" укрепило западную общественность во мнении, что Россию победить невозможно, а угроза ядерной... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:56
2023-10-07T06:56
2023-10-07T13:11
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владимир путин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на форуме "Валдай" укрепило западную общественность во мнении, что Россию победить невозможно, а угроза ядерной войны исходит от Запада, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Так политик отреагировал на статью французской газеты Le Figaro с заголовком "Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке"."Палец на спусковом курке держит тот, кто намерен на этот курок нажать и лишь ждет для этого подходящего момента. Но Путин ясно сказал: Россия применит ядерное оружие только в двух случаях — если против нее будет применено ядерное оружие и если возникнет угроза самому существованию российской государственности. Такая угроза может возникнуть в сегодняшнем мире только со стороны Запада. При этом Путин не угрожал — он предостерегал и предупреждал", — написал Пушков.Сенатор выразил уверенность, что предупреждения оказали должное влияние на сознание западной общественности, которое укрепилось во мнении, что "стратегическое поражение" России невозможно.Пятого октября Путин выступил на форуме международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
https://ria.ru/20231006/vystuplenie-1901073868.html
https://ria.ru/20231006/valday-1901032739.html
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в мире, франция, россия, сочи, владимир путин, алексей пушков
В мире, Франция, Россия, Сочи, Владимир Путин, Алексей Пушков
"Он предупреждал": Пушков ответил французам на статью про Путина
Пушков: речь Путина заставила Запад понять, что поражение России невозможно
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Выступление президента России Владимира Путина на форуме "Валдай" укрепило западную общественность во мнении, что Россию победить невозможно, а угроза ядерной войны исходит от Запада, заявил в Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков.
Так политик отреагировал на статью французской газеты Le Figaro с заголовком "Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке".
Египетский эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
"Палец на спусковом курке держит тот, кто намерен на этот курок нажать и лишь ждет для этого подходящего момента. Но Путин ясно сказал: Россия применит ядерное оружие только в двух случаях — если против нее будет применено ядерное оружие и если возникнет угроза самому существованию российской государственности. Такая угроза может возникнуть в сегодняшнем мире только со стороны Запада. При этом Путин не угрожал — он предостерегал и предупреждал", — написал Пушков.
Сенатор выразил уверенность, что предупреждения оказали должное влияние на сознание западной общественности, которое укрепилось во мнении, что "стратегическое поражение" России невозможно.
Пятого октября Путин выступил на форуме международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
Эксперт увидел в речи Путина на "Валдае" начало эпохи многополярного мира