В ФРГ проверят данные о людях, отмечавших эскалацию в Израиле
В Берлине проверят сообщения о людях, отмечавших эскалацию конфликта в Израиле
Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Столичная полиция ФРГ проверяет сообщения о людях, устроивших в связи с атаками на Израиль праздник на улице Зонненалле в берлинском районе Нойкёльн.
"В настоящее время распространяются сообщения с фотографиями, на которых люди празднуют нападения на Израиль, раздавая сладкую выпечку на улице Зонненалле. Наши коллеги находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры. В некоторых случаях были установлены личности и предъявлены обвинения. Мы находимся в тесном контакте с прокуратурой", - говорится в официальном аккаунте полиции Берлина в соцсети X.
По данным немецкой газеты Welt, речь идет о представителях пропалестинской организации "Самидун", которые в субботу на берлинской улице раздавали сладости, чтобы отпраздновать атаку ХАМАС на Израиль. Причем сами представители издания, по их словам, подверглись угрозам из-за съемки активистов. Отмечается, что съемочная группа Welt была вынуждена удалить интервью с активистами и их единомышленниками - из-за давления на них агрессивно настроенных молодых людей, потребовавших стереть запись.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.