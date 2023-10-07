https://ria.ru/20231007/proverka-1901230047.html

В ФРГ проверят данные о людях, отмечавших эскалацию в Израиле

В ФРГ проверят данные о людях, отмечавших эскалацию в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

В ФРГ проверят данные о людях, отмечавших эскалацию в Израиле

Столичная полиция ФРГ проверяет сообщения о людях, устроивших в связи с атаками на Израиль праздник на улице Зонненалле в берлинском районе Нойкёльн. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T22:15

2023-10-07T22:15

2023-10-07T22:25

в мире

германия

израиль

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

берлин (город)

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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Столичная полиция ФРГ проверяет сообщения о людях, устроивших в связи с атаками на Израиль праздник на улице Зонненалле в берлинском районе Нойкёльн. "В настоящее время распространяются сообщения с фотографиями, на которых люди празднуют нападения на Израиль, раздавая сладкую выпечку на улице Зонненалле. Наши коллеги находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры. В некоторых случаях были установлены личности и предъявлены обвинения. Мы находимся в тесном контакте с прокуратурой", - говорится в официальном аккаунте полиции Берлина в соцсети X. По данным немецкой газеты Welt, речь идет о представителях пропалестинской организации "Самидун", которые в субботу на берлинской улице раздавали сладости, чтобы отпраздновать атаку ХАМАС на Израиль. Причем сами представители издания, по их словам, подверглись угрозам из-за съемки активистов. Отмечается, что съемочная группа Welt была вынуждена удалить интервью с активистами и их единомышленниками - из-за давления на них агрессивно настроенных молодых людей, потребовавших стереть запись. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html

германия

израиль

берлин (город)

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в мире, германия, израиль, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, берлин (город)