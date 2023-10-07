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В ФРГ проверят данные о людях, отмечавших эскалацию в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
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22:15 07.10.2023 (обновлено: 22:25 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/proverka-1901230047.html
В ФРГ проверят данные о людях, отмечавших эскалацию в Израиле
В ФРГ проверят данные о людях, отмечавших эскалацию в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
В ФРГ проверят данные о людях, отмечавших эскалацию в Израиле
Столичная полиция ФРГ проверяет сообщения о людях, устроивших в связи с атаками на Израиль праздник на улице Зонненалле в берлинском районе Нойкёльн. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:15
2023-10-07T22:25
в мире
германия
израиль
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
берлин (город)
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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Столичная полиция ФРГ проверяет сообщения о людях, устроивших в связи с атаками на Израиль праздник на улице Зонненалле в берлинском районе Нойкёльн. "В настоящее время распространяются сообщения с фотографиями, на которых люди празднуют нападения на Израиль, раздавая сладкую выпечку на улице Зонненалле. Наши коллеги находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры. В некоторых случаях были установлены личности и предъявлены обвинения. Мы находимся в тесном контакте с прокуратурой", - говорится в официальном аккаунте полиции Берлина в соцсети X. По данным немецкой газеты Welt, речь идет о представителях пропалестинской организации "Самидун", которые в субботу на берлинской улице раздавали сладости, чтобы отпраздновать атаку ХАМАС на Израиль. Причем сами представители издания, по их словам, подверглись угрозам из-за съемки активистов. Отмечается, что съемочная группа Welt была вынуждена удалить интервью с активистами и их единомышленниками - из-за давления на них агрессивно настроенных молодых людей, потребовавших стереть запись. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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германия
израиль
берлин (город)
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Уничтожение высоток в секторе Газа
Уничтожение высоток в секторе Газа
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в мире, германия, израиль, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, берлин (город)
В мире, Германия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Берлин (город)
В ФРГ проверят данные о людях, отмечавших эскалацию в Израиле

В Берлине проверят сообщения о людях, отмечавших эскалацию конфликта в Израиле

© РИА НовостиСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости
Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Столичная полиция ФРГ проверяет сообщения о людях, устроивших в связи с атаками на Израиль праздник на улице Зонненалле в берлинском районе Нойкёльн.
"В настоящее время распространяются сообщения с фотографиями, на которых люди празднуют нападения на Израиль, раздавая сладкую выпечку на улице Зонненалле. Наши коллеги находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры. В некоторых случаях были установлены личности и предъявлены обвинения. Мы находимся в тесном контакте с прокуратурой", - говорится в официальном аккаунте полиции Берлина в соцсети X.
По данным немецкой газеты Welt, речь идет о представителях пропалестинской организации "Самидун", которые в субботу на берлинской улице раздавали сладости, чтобы отпраздновать атаку ХАМАС на Израиль. Причем сами представители издания, по их словам, подверглись угрозам из-за съемки активистов. Отмечается, что съемочная группа Welt была вынуждена удалить интервью с активистами и их единомышленниками - из-за давления на них агрессивно настроенных молодых людей, потребовавших стереть запись.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
КПП Эрез на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Вчера, 15:33
 
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