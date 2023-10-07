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В Люберцах проверили "заминированную" машину, угрозы нет
В Люберцах проверили "заминированную" машину, угрозы нет - РИА Новости, 07.10.2023
В Люберцах проверили "заминированную" машину, угрозы нет
Силовики проверяли "заминированную" машину в подмосковных Люберцах, угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T03:57
2023-10-07T03:57
2023-10-07T03:57
происшествия
люберцы
россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Силовики проверяли "заминированную" машину в подмосковных Люберцах, угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступила информация о заминированном легковом автомобиле. Была проведена эвакуация фитнес-центра, рядом с которым она стояла. Машину проверили – угроза не подтверждена", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231006/deboshir-1901022032.html
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происшествия, люберцы, россия
Происшествия, Люберцы, Россия
В Люберцах проверили "заминированную" машину, угрозы нет
В Люберцах проверили "заминированную" машину, угроза не подтвердилась