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В Люберцах проверили "заминированную" машину, угрозы нет - РИА Новости, 07.10.2023
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03:57 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/proisshestvie-1901096808.html
В Люберцах проверили "заминированную" машину, угрозы нет
В Люберцах проверили "заминированную" машину, угрозы нет - РИА Новости, 07.10.2023
В Люберцах проверили "заминированную" машину, угрозы нет
Силовики проверяли "заминированную" машину в подмосковных Люберцах, угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T03:57
2023-10-07T03:57
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Силовики проверяли "заминированную" машину в подмосковных Люберцах, угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступила информация о заминированном легковом автомобиле. Была проведена эвакуация фитнес-центра, рядом с которым она стояла. Машину проверили – угроза не подтверждена", – сказал собеседник агентства.
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происшествия, люберцы, россия
Происшествия, Люберцы, Россия
В Люберцах проверили "заминированную" машину, угрозы нет

В Люберцах проверили "заминированную" машину, угроза не подтвердилась

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Силовики проверяли "заминированную" машину в подмосковных Люберцах, угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация о заминированном легковом автомобиле. Была проведена эвакуация фитнес-центра, рядом с которым она стояла. Машину проверили – угроза не подтверждена", – сказал собеседник агентства.
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