https://ria.ru/20231007/pro-1901091046.html

В США предложили Польше отдать Киеву Patriot за "Железный купол"

В США предложили Польше отдать Киеву Patriot за "Железный купол" - РИА Новости, 07.10.2023

В США предложили Польше отдать Киеву Patriot за "Железный купол"

Американский сенатор Крис Ван Холлен предлагает предоставить Польше системы ПРО "Железный купол" израильского производства в обмен на передачу ею установок ПВО... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T00:55

2023-10-07T00:55

2023-10-07T00:55

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польша

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Американский сенатор Крис Ван Холлен предлагает предоставить Польше системы ПРО "Железный купол" израильского производства в обмен на передачу ею установок ПВО Patriot Украине, пишет издание Politico. Сенатор, по данным издания, озвучил идею на закрытом брифинге, который проводили в верхней палате конгресса представители Пентагона, чья реакция пока неизвестна. США располагают двумя батареями ПРО "Железный купол" и, как сообщали СМИ, планируют закупить еще три. "Железный купол" - совместная разработка американских и израильский оружейников – предназначен для перехвата реактивных снарядов, мин и ракет малого радиуса действия, в отличие от классической дальнобойной противовоздушной системы Patriot, аналогом которой у израильтян выступает "Хец". Польша ранее объявила, что не планирует передавать украинцам закупаемые ею современные вооружения западного образца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231005/patriot-1900790438.html

https://ria.ru/20230629/kupol-1881034424.html

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в мире, украина, польша, сша, нато, министерство обороны сша