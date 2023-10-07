https://ria.ru/20231007/prezident-1901170904.html

Кадыров предложил отменить выборы президента России из-за спецоперации

Кадыров предложил отменить выборы президента России из-за спецоперации - РИА Новости, 07.10.2023

Кадыров предложил отменить выборы президента России из-за спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие президентские выборы из-за спецоперации или же провести их только с одним кандидатом — Владимиром... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:19

2023-10-07T16:19

2023-10-07T18:40

политика

россия

рамзан кадыров

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 7 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие президентские выборы из-за спецоперации или же провести их только с одним кандидатом — Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.С таким заявлением Кадыров выступил на масштабном флешмобе в центре Грозного, приуроченном к дню рождения Путина. По информации властей, в нем приняли участие около 25 тысяч человек."Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат: Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", — сказал глава Чечни.Он назвал Путина самым мудрым политиком и воином, честным и правильным человеком, который никогда не бросает своих и максимально старается сохранить команду. Кроме того, добавил Кадыров, президент всегда вникает во все проблемы регионов, в том числе Чечни.Сегодня Путину исполнился 71 год.Выборы президента России пройдут в 2024 году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на пост главы государства Путин пока не заявлял.

https://ria.ru/20231007/putin-1901112418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, рамзан кадыров, владимир путин