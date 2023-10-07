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Ефимов: московские предприятия стали лауреатами премии PromMOSCOW Awards - РИА Новости, 07.10.2023
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12:23 07.10.2023 (обновлено: 16:10 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/premiya-1901059718.html
Ефимов: московские предприятия стали лауреатами премии PromMOSCOW Awards
Ефимов: московские предприятия стали лауреатами премии PromMOSCOW Awards - РИА Новости, 07.10.2023
Ефимов: московские предприятия стали лауреатами премии PromMOSCOW Awards
Спецнаграды премии PromMOSCOW Awards, которая состоялась в рамках месяца московской промышленности, получили более 20 столичных предприятий, сообщил заместитель РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:23
2023-10-07T16:10
экономика
россия
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
крост
технологии
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Спецнаграды премии PromMOSCOW Awards, которая состоялась в рамках месяца московской промышленности, получили более 20 столичных предприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.За право называться лучшими в 7 категориях боролись ведущие производители кондитерских, медицинских, лекарственных, строительных, упаковочных, косметических и других изделий, говорится в сообщении."Москва – центр российской промышленности. Сегодня в столице действует более 4 тысяч предприятий, которые обеспечивают рабочими местами свыше 720 тысяч человек. В их честь несколько лет назад учредили День московской промышленности, и 7 октября празднуем его уже 6 раз. В этом году мы решили отметить заслуги московских производителей, организовав премию PromMOSCOW Awards. Специальные награды в 7 номинациях получили более 20 крупнейших промпредприятий города", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Московские производители показывают высокие результаты. Только с января по август 2023 года объем производства обрабатывающей отрасли вырос на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столичные предприятия снабжают нужной продукцией жителей России, экспортируют свои товары в дружественные страны, а также создают уникальные современные изделия, способствующие развития высокотехнологичных отраслей, отметили в пресс-службе."Подобные награды позволяют в очередной раз отметить работу тех, кто ежедневно стоит за производством высокотехнологичных лекарств, инновационных решений в области передачи данных и микросхем, автомобилей и зарядных станций для электротранспорта, косметики, продуктов питания и другой продукции, необходимой для жизнедеятельности современного мегаполиса. В этот раз экспертный совет оценивал заводы в 7 категориях, в каждой из них определили по 3 ведущих предприятия. Надеемся, что премия станет ежегодной традицией и количество номинаций и предприятий-участников будет расти", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.В частности, в номинации "Эффективный промышленный комплекс" победителем стал производитель медной катанки и проволоки "Элкат", чьи изделия пользуются спросом у лидеров кабельной промышленности России. Самым "эффективным резидентом ОЭЗ" признано предприятие по производству коммуникационного оборудования "Бифорком Тек". "Крупнейший построенный промышленный объект" реализовала компания "Крост", которая построила и сдала в эксплуатацию промышленный технопарк, мощности которого позволяют выпускать современные стройматериалы, добавили в пресс-службе.Лидером в категории "Рост производительности труда" стал "Парус Электро", выпускающий зарядные станции для электрокаров. Завод "Очаково" победил в номинации "Экспортноориентированное предприятие". За 12 месяцев объем экспорта напитков этого производителя превысил 27 миллионов долларов.Самым "Открытым промышленным предприятием" стала московская фабрика мороженого Brand Ice (Брэнд Айс). Ее оценивали по числу экскурсий, прошедших на производстве, в рамках проекта "Открой#Моспром" – с начала этого года было организовано около 80 туров. Московский НПЗ стал самым "Спортивным промышленным предприятием" – вот уже который год завод входит в призовую тройку спартакиады "Моспром", сообщили в пресс-службе.О том, как прошел месяц промышленности в Москве ранее рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин. Так, с 30 сентября по 31 октября в городе проводят тематические экскурсии, квизы, фотовыставки для жителей.
https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899243411.html
https://ria.ru/20230916/moskva-1896608432.html
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экономика, россия, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, крост, технологии
Экономика, Россия, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Крост, Технологии
Ефимов: московские предприятия стали лауреатами премии PromMOSCOW Awards

Ефимов: московские предприятия стали лауреатами премии PromMOSCOW Awards

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов на церемонии награждения премии PromMOSCOW Awards
Владимир Ефимов на церемонии награждения премии PromMOSCOW Awards - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Владимир Ефимов на церемонии награждения премии PromMOSCOW Awards. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Спецнаграды премии PromMOSCOW Awards, которая состоялась в рамках месяца московской промышленности, получили более 20 столичных предприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
За право называться лучшими в 7 категориях боролись ведущие производители кондитерских, медицинских, лекарственных, строительных, упаковочных, косметических и других изделий, говорится в сообщении.
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"Москва – центр российской промышленности. Сегодня в столице действует более 4 тысяч предприятий, которые обеспечивают рабочими местами свыше 720 тысяч человек. В их честь несколько лет назад учредили День московской промышленности, и 7 октября празднуем его уже 6 раз. В этом году мы решили отметить заслуги московских производителей, организовав премию PromMOSCOW Awards. Специальные награды в 7 номинациях получили более 20 крупнейших промпредприятий города", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Московские производители показывают высокие результаты. Только с января по август 2023 года объем производства обрабатывающей отрасли вырос на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столичные предприятия снабжают нужной продукцией жителей России, экспортируют свои товары в дружественные страны, а также создают уникальные современные изделия, способствующие развития высокотехнологичных отраслей, отметили в пресс-службе.
"Подобные награды позволяют в очередной раз отметить работу тех, кто ежедневно стоит за производством высокотехнологичных лекарств, инновационных решений в области передачи данных и микросхем, автомобилей и зарядных станций для электротранспорта, косметики, продуктов питания и другой продукции, необходимой для жизнедеятельности современного мегаполиса. В этот раз экспертный совет оценивал заводы в 7 категориях, в каждой из них определили по 3 ведущих предприятия. Надеемся, что премия станет ежегодной традицией и количество номинаций и предприятий-участников будет расти", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
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В частности, в номинации "Эффективный промышленный комплекс" победителем стал производитель медной катанки и проволоки "Элкат", чьи изделия пользуются спросом у лидеров кабельной промышленности России. Самым "эффективным резидентом ОЭЗ" признано предприятие по производству коммуникационного оборудования "Бифорком Тек". "Крупнейший построенный промышленный объект" реализовала компания "Крост", которая построила и сдала в эксплуатацию промышленный технопарк, мощности которого позволяют выпускать современные стройматериалы, добавили в пресс-службе.
Лидером в категории "Рост производительности труда" стал "Парус Электро", выпускающий зарядные станции для электрокаров. Завод "Очаково" победил в номинации "Экспортноориентированное предприятие". За 12 месяцев объем экспорта напитков этого производителя превысил 27 миллионов долларов.
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О том, как прошел месяц промышленности в Москве ранее рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин. Так, с 30 сентября по 31 октября в городе проводят тематические экскурсии, квизы, фотовыставки для жителей.
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