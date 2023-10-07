СМИ: при атаке ХАМАС на юге Израиля погибли пожарные

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Старший пожарный станции Нетивот Евгений Гальский и начальник пожарной станции Кирьят-Гат погибли на юге Израиля в результате нападения ХАМАС, сообщает телеканал Times of Israel со ссылкой на экстренные службы. "Пожарно-спасательные службы Израиля сообщили, что начальник станции Кирьят-Гат капитан Шалом Цабан и старший пожарный станции Нетивот Евгений Гальский были среди погибших сегодня в результате теракта ХАМАС на юге Израиля", - пишет издание. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Старший пожарный станции Нетивот Евгений Гальский и начальник пожарной станции Кирьят-Гат погибли на юге Израиля в результате нападения ХАМАС, сообщает телеканал Times of Israel со ссылкой на экстренные службы.
"Пожарно-спасательные службы Израиля сообщили, что начальник станции Кирьят-Гат капитан Шалом Цабан и старший пожарный станции Нетивот Евгений Гальский были среди погибших сегодня в результате теракта ХАМАС на юге Израиля", - пишет издание.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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