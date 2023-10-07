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Во Владимирской области загорелся склад на площади 1600 квадратных метров
Во Владимирской области загорелся склад на площади 1600 квадратных метров - РИА Новости, 07.10.2023
Во Владимирской области загорелся склад на площади 1600 квадратных метров
В Гусь-Хрустальном районе на площади 1600 квадратных метров произошел пожар на складе, совмещенном с цехом по производству гипсовых игрушек, никто не пострадал, РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:42
2023-10-07T17:42
2023-10-07T17:42
происшествия
владимирская область
гусь-хрустальный район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. В Гусь-Хрустальном районе на площади 1600 квадратных метров произошел пожар на складе, совмещенном с цехом по производству гипсовых игрушек, никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Седьмого октября в 11.37 (совпадает с мск - ред.) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение по загоранию в складском помещении по адресу: Гусь-Хрустальный район, населенный пункт Золотково, улица Советская, дом 2", - сообщило ведомство. Как отмечается, прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит загорание складского здания, совмещенного с цехом по производству гипсовых игрушек, по всей площади. Пожар ликвидировали на площади 1600 квадратных метров. Пострадавших нет, пять человек эвакуировались из здания самостоятельно.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области загорелся склад на площади 1600 квадратных метров
В Гусь-Хрустальном районе загорелся склад цеха по производству гипсовых игрушек