https://ria.ru/20231007/pozhar-1901188770.html

Во Владимирской области загорелся склад на площади 1600 квадратных метров

Во Владимирской области загорелся склад на площади 1600 квадратных метров - РИА Новости, 07.10.2023

Во Владимирской области загорелся склад на площади 1600 квадратных метров

В Гусь-Хрустальном районе на площади 1600 квадратных метров произошел пожар на складе, совмещенном с цехом по производству гипсовых игрушек, никто не пострадал, РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:42

2023-10-07T17:42

2023-10-07T17:42

происшествия

владимирская область

гусь-хрустальный район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 7 окт - РИА Новости. В Гусь-Хрустальном районе на площади 1600 квадратных метров произошел пожар на складе, совмещенном с цехом по производству гипсовых игрушек, никто не пострадал, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Седьмого октября в 11.37 (совпадает с мск - ред.) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение по загоранию в складском помещении по адресу: Гусь-Хрустальный район, населенный пункт Золотково, улица Советская, дом 2", - сообщило ведомство. Как отмечается, прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит загорание складского здания, совмещенного с цехом по производству гипсовых игрушек, по всей площади. Пожар ликвидировали на площади 1600 квадратных метров. Пострадавших нет, пять человек эвакуировались из здания самостоятельно.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

владимирская область

гусь-хрустальный район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимирская область, гусь-хрустальный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)