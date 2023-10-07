https://ria.ru/20231007/povrezhdenie-1901102487.html
В Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры
В Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 07.10.2023
В Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры
Объект припортовой инфраструктуры поврежден после ночных взрывов в Одесской области на Украине, заявили в субботу украинские военные. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T07:26
2023-10-07T07:26
2023-10-07T07:26
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Объект припортовой инфраструктуры поврежден после ночных взрывов в Одесской области на Украине, заявили в субботу украинские военные. Украинские СМИ в ночь на субботу сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале военных на юге Украины, произошли взрывы и пожар, поврежден объект припортовой инфраструктуры. В пятницу глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе в регионе прогремели взрывы, временно остановлена работа паромной переправы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231007/vzryv-1901090197.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Одесса, Вооруженные силы РФ
В Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры
ВСУ: в Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры