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В Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/povrezhdenie-1901102487.html
В Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры
В Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры - РИА Новости, 07.10.2023
В Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры
Объект припортовой инфраструктуры поврежден после ночных взрывов в Одесской области на Украине, заявили в субботу украинские военные. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T07:26
2023-10-07T07:26
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
одесса
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Объект припортовой инфраструктуры поврежден после ночных взрывов в Одесской области на Украине, заявили в субботу украинские военные. Украинские СМИ в ночь на субботу сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале военных на юге Украины, произошли взрывы и пожар, поврежден объект припортовой инфраструктуры. В пятницу глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе в регионе прогремели взрывы, временно остановлена работа паромной переправы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231007/vzryv-1901090197.html
одесская область
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в мире, одесская область, украина, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Одесса, Вооруженные силы РФ
В Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры

ВСУ: в Одесской области повредили объект припортовой инфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Объект припортовой инфраструктуры поврежден после ночных взрывов в Одесской области на Украине, заявили в субботу украинские военные.
Украинские СМИ в ночь на субботу сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Миргороде
Вчера, 00:16
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале военных на юге Украины, произошли взрывы и пожар, поврежден объект припортовой инфраструктуры.
В пятницу глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что на пограничной и припортовой инфраструктуре в Измаильском районе в регионе прогремели взрывы, временно остановлена работа паромной переправы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 октября, 17:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаОдессаВооруженные силы РФ
 
 
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