https://ria.ru/20231007/poteri-1901149128.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Войска Украины на краснолиманском направлении за сутки потеряли более 65 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:27
2023-10-07T14:27
2023-10-07T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Войска Украины на краснолиманском направлении за сутки потеряли более 65 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы."Потери ВСУ составили свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", два орудия Д-30 и одно Д-20", - отметили в министерстве.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 65 бойцов на Краснолиманском направлении