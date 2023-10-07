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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Войска Украины на краснолиманском направлении за сутки потеряли более 65 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:27

2023-10-07T14:27

2023-10-07T14:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Войска Украины на краснолиманском направлении за сутки потеряли более 65 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы."Потери ВСУ составили свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица "Акация", два орудия Д-30 и одно Д-20", - отметили в министерстве.

луганская народная республика

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2023

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)