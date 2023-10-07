https://ria.ru/20231007/postavki-1901103172.html

Эксперт рассказал, когда начнутся поставки газа в КНР по "Силе Сибири 2"

Эксперт рассказал, когда начнутся поставки газа в КНР по "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 07.10.2023

Эксперт рассказал, когда начнутся поставки газа в КНР по "Силе Сибири 2"

Россия вряд ли начнёт поставлять газ в Китай по "Силе Сибири 2" ранее 2030 года, что связано с необходимостью договориться о цене газа и построить газопровод,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T07:38

2023-10-07T07:38

2023-10-07T07:38

экономика

китай

россия

сила сибири — 2

газпром

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия вряд ли начнёт поставлять газ в Китай по "Силе Сибири 2" ранее 2030 года, что связано с необходимостью договориться о цене газа и построить газопровод, сказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. "Если "Газпром" подпишет с китайской CNPC контракт (по "Силе Сибири 2" – ред.), еще 50 миллиардов кубометров уйдут в Китай. Думаю, начало поставок начнётся не ранее 2030 года: пока подпишут контракт и построят трубу, пройдет время", – сказал Капитонов. Россия и Китай согласовали "практически все параметры соглашения" по проекту "Сила Сибири 2", сообщал в марте президент Владимир Путин во время расширенных переговоров между российской и китайской делегациями. Компаниям для "обеспечения согласования условий" даны указания проработать детали проекта, Россия надеется, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на подписание контракта до конца 2023 года, отмечал вице-премьер Александр Новак. Компании определили технические и коммерческие параметры поставок по "западному" маршруту еще в 2015 году. Тогда "Газпром" и CNPC подписали соответствующее соглашение. Предынвестиционные работы по проекту газовый гигант начал в 2020 году, однако соглашение до сих пор не достигнуто. Предполагается, что маршрут магистрали пройдет через территорию Монголии. На вопрос о том, что мешает договоренностям по поставкам, аналитик ответил: "Я думаю, Китай хочет зафиксировать максимально выгодные для себя цены… "Газпром", очевидно, не готов пока продавать слишком дешево. Тут очень много, мне кажется, составных пазла, поэтому до сих пор идет торг".

https://ria.ru/20231007/gaz-1901100594.html

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экономика, китай, россия, сила сибири — 2, газпром