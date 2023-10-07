https://ria.ru/20231007/polsha-1901094981.html

"Этого недостаточно". Польша поставила ультиматум Зеленскому

"Этого недостаточно". Польша поставила ультиматум Зеленскому - РИА Новости, 07.10.2023

"Этого недостаточно". Польша поставила ультиматум Зеленскому

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал абсурдным жалобу Украины в ВТО и потребовал не приостановить, а отозвать ее, его слова приводит RMF24. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T02:43

2023-10-07T02:43

2023-10-07T02:44

в мире

украина

польша

словакия

тарас качка

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал абсурдным жалобу Украины в ВТО и потребовал не приостановить, а отозвать ее, его слова приводит RMF24.Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Украина приостановила рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирной торговой организации."Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна", — заявил Телус, комментируя слова украинского чиновника.Он также выразил недоумение из-за жалоб Киева на стремление Варшавы "помочь польскому фермеру", и поставил ультиматум, связав улучшение отношений между двумя странами с отзывом претензий Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231006/migranty-1901030939.html

https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1900980751.html

украина

польша

словакия

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в мире, украина, польша, словакия, тарас качка, всемирная торговая организация (вто), евросоюз