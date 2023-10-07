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"Этого недостаточно". Польша поставила ультиматум Зеленскому - РИА Новости, 07.10.2023
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02:43 07.10.2023 (обновлено: 02:44 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/polsha-1901094981.html
"Этого недостаточно". Польша поставила ультиматум Зеленскому
"Этого недостаточно". Польша поставила ультиматум Зеленскому - РИА Новости, 07.10.2023
"Этого недостаточно". Польша поставила ультиматум Зеленскому
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал абсурдным жалобу Украины в ВТО и потребовал не приостановить, а отозвать ее, его слова приводит RMF24. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T02:43
2023-10-07T02:44
в мире
украина
польша
словакия
тарас качка
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал абсурдным жалобу Украины в ВТО и потребовал не приостановить, а отозвать ее, его слова приводит RMF24.Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Украина приостановила рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирной торговой организации."Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна", — заявил Телус, комментируя слова украинского чиновника.Он также выразил недоумение из-за жалоб Киева на стремление Варшавы "помочь польскому фермеру", и поставил ультиматум, связав улучшение отношений между двумя странами с отзывом претензий Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231006/migranty-1901030939.html
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в мире, украина, польша, словакия, тарас качка, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Украина, Польша, Словакия, Тарас Качка, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
"Этого недостаточно". Польша поставила ультиматум Зеленскому

Министр сельского хозяйства Польши Телус потребовал отозвать жалобу Киева в ВТО

© AP Photo / Fermin RodriguezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал абсурдным жалобу Украины в ВТО и потребовал не приостановить, а отозвать ее, его слова приводит RMF24.
Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Украина приостановила рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирной торговой организации.
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"Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна", — заявил Телус, комментируя слова украинского чиновника.
Он также выразил недоумение из-за жалоб Киева на стремление Варшавы "помочь польскому фермеру", и поставил ультиматум, связав улучшение отношений между двумя странами с отзывом претензий Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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В миреУкраинаПольшаСловакияТарас КачкаВсемирная торговая организация (ВТО)Евросоюз
 
 
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