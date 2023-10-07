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Источник: "Накидка" российских танков способна отклонять ракеты Javelin
Источник: "Накидка" российских танков способна отклонять ракеты Javelin - РИА Новости, 07.10.2023
Источник: "Накидка" российских танков способна отклонять ракеты Javelin
Специальное маскировочное покрытие "Накидка" российских танков Т-90М "Прорыв-3" продемонстрировало в СВО способность отклонять ракеты американского... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T03:37
2023-10-07T03:37
2023-10-07T03:42
безопасность
технологии
сша
владимир артяков
ростех
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Специальное маскировочное покрытие "Накидка" российских танков Т-90М "Прорыв-3" продемонстрировало в СВО способность отклонять ракеты американского противоракетного комплекса Javelin, сообщил РИА Новости информированный источник."Накидка" состоит из многослойного маскирующего материала, который надевается сверху на танки, как чехол. Он снижает заметность боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне."Маскировка "Накидка" показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как "Накидка" обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели", — отметил собеседник агентства.Источник добавил, что "эффективность "Накидки" повышается в комплексе с постановкой дымовых и аэрозольных завес".Как сообщил ранее РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, маскирующий материал снижает заметность танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн — он защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами, а деформирующий окрас обеспечивает оптическую маскировку."Накидка" разработана входящей в "Калашников" компанией "НИИ Стали".
https://ria.ru/20230812/rostekh-1889690634.html
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безопасность, технологии, сша, владимир артяков, ростех, т-90м
Безопасность, Технологии, США, Владимир Артяков, Ростех, Т-90М
Источник: "Накидка" российских танков способна отклонять ракеты Javelin
Маскировочное покрытие "Накидка" российских танков может отражать ракеты Javelin
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Специальное маскировочное покрытие "Накидка" российских танков Т-90М "Прорыв-3" продемонстрировало в СВО способность отклонять ракеты американского противоракетного комплекса Javelin, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Накидка" состоит из многослойного маскирующего материала, который надевается сверху на танки, как чехол. Он снижает заметность боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне.
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"Маскировка "Накидка" показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как "Накидка" обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны, то на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную ГСН, происходит срыв захвата цели", — отметил собеседник агентства.
Источник добавил, что "эффективность "Накидки" повышается в комплексе с постановкой дымовых и аэрозольных завес".
Как сообщил ранее РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков
, маскирующий материал снижает заметность танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн — он защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами, а деформирующий окрас обеспечивает оптическую маскировку.
"Накидка" разработана входящей в "Калашников" компанией "НИИ Стали".
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