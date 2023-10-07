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Минувшей ночью в Москве и Подмосковье зафиксировали заморозки
Минувшей ночью в Москве и Подмосковье зафиксировали заморозки - РИА Новости, 07.10.2023
Минувшей ночью в Москве и Подмосковье зафиксировали заморозки
Ночные заморозки наблюдались в районах Москвы и Подмосковья минувшей ночью, в текущем столетии это четвертый случай столь холодной ночи для 7 октября, сообщила... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T11:15
2023-10-07T11:15
2023-10-07T11:15
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ночные заморозки наблюдались в районах Москвы и Подмосковья минувшей ночью, в текущем столетии это четвертый случай столь холодной ночи для 7 октября, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Прошедшая ночь в Москве и области выдалась холодной, а местами и морозной. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 0,2 градуса, а на отдельных участках МКАД она понижалась до минус 1,4 градуса. Легкий морозец отмечался в Тушине и Зеленограде - до минус 0,8 градуса", - рассказала Позднякова. По её словам, в текущем столетии это четвертый случай столь холодной ночи для 7 октября. В 2015 году на метеостанции на ВДНХ утром было до минус 1,4 градуса. "По области отрицательная температура воздуха наблюдалась почти повсеместно, во Внуково было минус 2 градуса. В начале следующей недели ночи станут еще холоднее, померкнет очарование скверов и садов", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20231006/pogoda-1901033434.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), зеленоград, татьяна позднякова, отопительный сезон 2023-2024 в россии, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Зеленоград, Татьяна Позднякова, Отопительный сезон 2023-2024 в России, Погода
Минувшей ночью в Москве и Подмосковье зафиксировали заморозки
Синоптик: заморозки зафиксировали в районах Москвы и Подмосковья минувшей ночью