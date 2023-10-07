https://ria.ru/20231007/pogoda-1901124015.html

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье зафиксировали заморозки

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье зафиксировали заморозки - РИА Новости, 07.10.2023

Минувшей ночью в Москве и Подмосковье зафиксировали заморозки

Ночные заморозки наблюдались в районах Москвы и Подмосковья минувшей ночью, в текущем столетии это четвертый случай столь холодной ночи для 7 октября, сообщила... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:15

2023-10-07T11:15

2023-10-07T11:15

общество

москва

московская область (подмосковье)

зеленоград

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отопительный сезон 2023-2024 в россии

погода

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ночные заморозки наблюдались в районах Москвы и Подмосковья минувшей ночью, в текущем столетии это четвертый случай столь холодной ночи для 7 октября, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Прошедшая ночь в Москве и области выдалась холодной, а местами и морозной. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила 0,2 градуса, а на отдельных участках МКАД она понижалась до минус 1,4 градуса. Легкий морозец отмечался в Тушине и Зеленограде - до минус 0,8 градуса", - рассказала Позднякова. По её словам, в текущем столетии это четвертый случай столь холодной ночи для 7 октября. В 2015 году на метеостанции на ВДНХ утром было до минус 1,4 градуса. "По области отрицательная температура воздуха наблюдалась почти повсеместно, во Внуково было минус 2 градуса. В начале следующей недели ночи станут еще холоднее, померкнет очарование скверов и садов", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20231006/pogoda-1901033434.html

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