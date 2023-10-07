https://ria.ru/20231007/pogoda-1901118019.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 07.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Дожди, местами с мокрым снегом, низкое давление, порывистый ветер и не выше плюс 9 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:25
2023-10-07T10:25
2023-10-07T10:25
общество
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москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Дожди, местами с мокрым снегом, низкое давление, порывистый ветер и не выше плюс 9 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица будет находиться под влиянием очередного активного циклона, центр которого выходит на северо-запад нашей страны. Большую часть дня Москва и окрестности проведут в теплом секторе этого циклона и только в поздние вечерние часы скажется прохождение холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная, в начале дня с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут дожди, в утренние и вечерние часы местами на севере области переходящие в мокрый снег", - рассказал Леус. По его словам, максимальная температура воздуха в столице плюс 7 - плюс 9 градусов, в Подмосковье от 5 до 10 градусов тепла. "Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет резко падать и опустится существенно ниже климатической нормы, в Москве барометры покажут 722 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются дожди с мокрым снегом и до плюс 9