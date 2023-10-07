https://ria.ru/20231007/pogoda-1901095661.html

Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании и дождях

Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании и дождях - РИА Новости, 07.10.2023

Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании и дождях

На выходных во всей Центральной России ожидаются резкое понижение температуры, дожди с мокрым снегом и ночные заморозки, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T03:03

2023-10-07T03:03

2023-10-07T03:10

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На выходных во всей Центральной России ожидаются резкое понижение температуры, дожди с мокрым снегом и ночные заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Резкое понижение температуры на выходных, ночью заморозки. Днем в субботу около шести — девяти градусов, а в воскресенье уже и ночью, и днем — от нуля до четырех. Сильные осадки в виде дождя будут продолжаться, а во второй половине дня субботы добавится фаза мокрого снега", — сказал Вильфанд.К утру воскресенья возможна гололедица, предупредил он.Синоптик отметил, что ранее заморозки прогнозировались местами в некоторых регионах, на этих выходных прогнозируется "повсеместная холодная погода" во всей Центральной России.

https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр