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Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании и дождях
Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании и дождях - РИА Новости, 07.10.2023
Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании и дождях
На выходных во всей Центральной России ожидаются резкое понижение температуры, дожди с мокрым снегом и ночные заморозки, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T03:03
2023-10-07T03:03
2023-10-07T03:10
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На выходных во всей Центральной России ожидаются резкое понижение температуры, дожди с мокрым снегом и ночные заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Резкое понижение температуры на выходных, ночью заморозки. Днем в субботу около шести — девяти градусов, а в воскресенье уже и ночью, и днем — от нуля до четырех. Сильные осадки в виде дождя будут продолжаться, а во второй половине дня субботы добавится фаза мокрого снега", — сказал Вильфанд.К утру воскресенья возможна гололедица, предупредил он.Синоптик отметил, что ранее заморозки прогнозировались местами в некоторых регионах, на этих выходных прогнозируется "повсеместная холодная погода" во всей Центральной России.
https://ria.ru/20230928/zima-1899215137.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании и дождях
Вильфанд: в Центральной России ожидают резкое похолодание, дожди и мокрый снег
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На выходных во всей Центральной России ожидаются резкое понижение температуры, дожди с мокрым снегом и ночные заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Резкое понижение температуры на выходных, ночью заморозки. Днем в субботу около шести — девяти градусов, а в воскресенье уже и ночью, и днем — от нуля до четырех. Сильные осадки в виде дождя будут продолжаться, а во второй половине дня субботы добавится фаза мокрого снега", — сказал Вильфанд.
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К утру воскресенья возможна гололедица, предупредил он.
Синоптик отметил, что ранее заморозки прогнозировались местами в некоторых регионах, на этих выходных прогнозируется "повсеместная холодная погода" во всей Центральной России.
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