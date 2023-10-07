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Число погибших от ударов Израиля в Газе выросло до 198, заявили в Палестине - РИА Новости, 07.10.2023
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16:35 07.10.2023 (обновлено: 17:44 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/pogibschie-1901174716.html
Число погибших от ударов Израиля в Газе выросло до 198, заявили в Палестине
Число погибших от ударов Израиля в Газе выросло до 198, заявили в Палестине - РИА Новости, 07.10.2023
Число погибших от ударов Израиля в Газе выросло до 198, заявили в Палестине
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи человек, заявило министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:35
2023-10-07T17:44
в мире
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи человек, заявило министерство здравоохранения Палестины.Ранее сообщалось о более чем 160 погибших и 1,5 тысячи пострадавших."В результате израильской агрессии против сектора 198 погибли, 1610 ранены", - говорится в заявлении палестинского минздрава.
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Ответный удар Израиля по сектору Газа
Ответный удар Израиля по сектору Газа
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших от ударов Израиля в Газе выросло до 198, заявили в Палестине
КАИР, 7 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи человек, заявило министерство здравоохранения Палестины.
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Число погибших от ударов Израиля в Газе выросло до 198, заявили в Палестине

Минздрав Палестины: число погибших при ударах Израиля по Газу выросло до 198

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи человек, заявило министерство здравоохранения Палестины.
Ранее сообщалось о более чем 160 погибших и 1,5 тысячи пострадавших.
"В результате израильской агрессии против сектора 198 погибли, 1610 ранены", - говорится в заявлении палестинского минздрава.
 
В миреПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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