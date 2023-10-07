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Число погибших от ударов Израиля в Газе выросло до 198, заявили в Палестине

Число погибших от ударов Израиля в Газе выросло до 198, заявили в Палестине - РИА Новости, 07.10.2023

Число погибших от ударов Израиля в Газе выросло до 198, заявили в Палестине

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи человек, заявило министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:35

2023-10-07T16:35

2023-10-07T17:44

в мире

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи человек, заявило министерство здравоохранения Палестины.Ранее сообщалось о более чем 160 погибших и 1,5 тысячи пострадавших."В результате израильской агрессии против сектора 198 погибли, 1610 ранены", - говорится в заявлении палестинского минздрава.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео