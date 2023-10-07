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В "России сегодня" заявили о давлении защиты обвиняемого в поджоге офиса - РИА Новости, 07.10.2023
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19:20 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/podzhog-1901204531.html
В "России сегодня" заявили о давлении защиты обвиняемого в поджоге офиса
В "России сегодня" заявили о давлении защиты обвиняемого в поджоге офиса - РИА Новости, 07.10.2023
В "России сегодня" заявили о давлении защиты обвиняемого в поджоге офиса
Руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов заявил о давлении со стороны защиты россиянина Дмитрия Б., обвиняемого в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T19:20
2023-10-07T19:20
в мире
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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов заявил о давлении со стороны защиты россиянина Дмитрия Б., обвиняемого в попытке поджога дома сотрудников РИА Новости в Берлине, судье на слушании пришлось сделать замечание юристам предполагаемого поджигателя. В пятницу Феоктистов и его супруга дали в уголовном суде Берлина свидетельские показания по делу о попытке поджога офиса и жилых квартир сотрудников РИА Новости. Председательствующий судья задал вопросы по существу дела - о том, как и при каких обстоятельствах было обнаружено самовоспламеняющееся устройство. Феоктистов ранее отмечал, что корреспондентам удалось по нескольким признакам установить, что обвиняемым вероятнее всего является россиянин Дмитрий Баграш, в прошлом неоднократно проводивший антироссийские акции в Берлине. "Со стороны адвокатов подсудимого Дмитрия Баграша были предприняты попытки поймать нас на каких-то несостыковках, а в конечном итоге их стратегия свелась к шпиономании - попыткам создать впечатление, будто работающие в Германии сотрудники МИА "Россия сегодня" являются одновременно сотрудниками спецслужб", - сообщил Феоктистов РИА Новости. По его словам, защита, состоящая из трёх адвокатов, вела себя вызывающе и задавала некоторые вопросы по несколько раз. Опросы велись отдельно, супругам было запрещено общаться на слушании. "После того, как моей жене с явной попыткой оказать давление несколько раз задавались одинаковые по существу вопросы, судья сделал защите замечание. Но в конечном итоге у нас создалось впечатление, будто мы выступаем не в качестве свидетелей в деле о покушении на нас самих, а подсудимыми по какому-то иному делу", - добавил он. Вопросы также касались новостного бренда Sputnik Deutschland, вещание которого было приостановлено весной прошлого года по распоряжению властей. Суд принял к сведению, что сотрудники, большая часть из которых - граждане ФРГ, были аккредитованы, а Sputnik за все годы существования не получил ни одного выговора от наблюдающих за вещанием СМИ органов. "К сожалению, мне не дали задать вопросы ни защите, ни самому обвиняемому. Допустим, если я теоретически даже был бы сотрудником российских спецслужб, а Sputnik Deutschland – подпадающей под запрет пропагандой, является ли это смягчающим обстоятельством в покушении на убийство? Можно ли на территории ФРГ сжигать дома по подозрению в шпионаже?" - подчеркнул Феоктистов. Он напомнил, что за два месяца до попытки поджога подозреваемый опубликовал в соцсетях адрес дома журналистов с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Ранее юристы подсудимого россиянина предъявили суду в качестве аргумента в пользу невиновности подзащитного то, что тот принимал у себя в квартире десятки украинцев, которые якобы могли быть причастны к преступлению. В следующий раз суд соберется 20 октября. Изначально предполагалось, что заседания будут проходить до 15 декабря включительно. Однако суд решил продлить слушания до января. Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении подсудимому гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. Как заявили в пресс-службе уголовного суда на запрос РИА Новости, максимальным наказанием за покушение на убийство, согласно законам ФРГ, может быть пожизненное лишение свободы. Обвиняемый был задержан 14 декабря прошлого года и с тех пор находится под стражей, 55-летний россиянин Дмитрий Б. обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года он собрал самостоятельно, без помощи третьих лиц, самодельное зажигательное устройство и затем разместил его сам или при помощи третьих лиц на территории жилого дома в Берлине. По данным Tagesschau (часть холдинга ARD), основанием для обвинения является неоднократное нахождение мобильного телефона и автомобиля фигуранта вблизи места преступления, а также обнаружение следов его ДНК на заложенном устройстве. Помимо обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости, фигуранта дела также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
https://ria.ru/20231006/protest-1901057800.html
https://ria.ru/20230921/smi-1897720772.html
https://ria.ru/20230914/kishenev-1896328592.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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в мире
В мире
В "России сегодня" заявили о давлении защиты обвиняемого в поджоге офиса

В офисе "Россия сегодня" в ФРГ заявили о давлении защиты обвиняемого в поджоге

© РИА НовостиСлушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине
Слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине
© РИА Новости
Слушание по делу россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергей Феоктистов заявил о давлении со стороны защиты россиянина Дмитрия Б., обвиняемого в попытке поджога дома сотрудников РИА Новости в Берлине, судье на слушании пришлось сделать замечание юристам предполагаемого поджигателя.
В пятницу Феоктистов и его супруга дали в уголовном суде Берлина свидетельские показания по делу о попытке поджога офиса и жилых квартир сотрудников РИА Новости. Председательствующий судья задал вопросы по существу дела - о том, как и при каких обстоятельствах было обнаружено самовоспламеняющееся устройство. Феоктистов ранее отмечал, что корреспондентам удалось по нескольким признакам установить, что обвиняемым вероятнее всего является россиянин Дмитрий Баграш, в прошлом неоднократно проводивший антироссийские акции в Берлине.
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"Со стороны адвокатов подсудимого Дмитрия Баграша были предприняты попытки поймать нас на каких-то несостыковках, а в конечном итоге их стратегия свелась к шпиономании - попыткам создать впечатление, будто работающие в Германии сотрудники МИА "Россия сегодня" являются одновременно сотрудниками спецслужб", - сообщил Феоктистов РИА Новости.
По его словам, защита, состоящая из трёх адвокатов, вела себя вызывающе и задавала некоторые вопросы по несколько раз. Опросы велись отдельно, супругам было запрещено общаться на слушании. "После того, как моей жене с явной попыткой оказать давление несколько раз задавались одинаковые по существу вопросы, судья сделал защите замечание. Но в конечном итоге у нас создалось впечатление, будто мы выступаем не в качестве свидетелей в деле о покушении на нас самих, а подсудимыми по какому-то иному делу", - добавил он.
Вопросы также касались новостного бренда Sputnik Deutschland, вещание которого было приостановлено весной прошлого года по распоряжению властей. Суд принял к сведению, что сотрудники, большая часть из которых - граждане ФРГ, были аккредитованы, а Sputnik за все годы существования не получил ни одного выговора от наблюдающих за вещанием СМИ органов.
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"К сожалению, мне не дали задать вопросы ни защите, ни самому обвиняемому. Допустим, если я теоретически даже был бы сотрудником российских спецслужб, а Sputnik Deutschland – подпадающей под запрет пропагандой, является ли это смягчающим обстоятельством в покушении на убийство? Можно ли на территории ФРГ сжигать дома по подозрению в шпионаже?" - подчеркнул Феоктистов.
Он напомнил, что за два месяца до попытки поджога подозреваемый опубликовал в соцсетях адрес дома журналистов с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды".
Ранее юристы подсудимого россиянина предъявили суду в качестве аргумента в пользу невиновности подзащитного то, что тот принимал у себя в квартире десятки украинцев, которые якобы могли быть причастны к преступлению. В следующий раз суд соберется 20 октября. Изначально предполагалось, что заседания будут проходить до 15 декабря включительно. Однако суд решил продлить слушания до января.
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Берлинская прокуратура ранее сообщила о предъявлении подсудимому гражданину России обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости. Как заявили в пресс-службе уголовного суда на запрос РИА Новости, максимальным наказанием за покушение на убийство, согласно законам ФРГ, может быть пожизненное лишение свободы.
Обвиняемый был задержан 14 декабря прошлого года и с тех пор находится под стражей, 55-летний россиянин Дмитрий Б. обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года он собрал самостоятельно, без помощи третьих лиц, самодельное зажигательное устройство и затем разместил его сам или при помощи третьих лиц на территории жилого дома в Берлине. По данным Tagesschau (часть холдинга ARD), основанием для обвинения является неоднократное нахождение мобильного телефона и автомобиля фигуранта вблизи места преступления, а также обнаружение следов его ДНК на заложенном устройстве.
Помимо обвинения в покушении на убийство и попытке поджога дома, где живут и работают корреспонденты РИА Новости, фигуранта дела также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.
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