https://ria.ru/20231007/podryv-1901156655.html

В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве

В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве - РИА Новости, 07.10.2023

В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве

Секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов умер от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:05

2023-10-07T15:05

2023-10-07T15:45

специальная военная операция на украине

новая каховка

единая россия

происшествия

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт — РИА Новости. Секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов умер от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации города."Владимир Малов умер в 14:40", — говорится в заявлении.О произошедшем ЧП в субботу утром сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он назвал это терактом против мирного населения.Обстоятельства инцидента устанавливаются.

https://ria.ru/20230910/terakt-1895367663.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, единая россия, происшествия, херсонская область