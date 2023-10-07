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В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 07.10.2023 (обновлено: 15:45 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/podryv-1901156655.html
В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве
В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве - РИА Новости, 07.10.2023
В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве
Секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов умер от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:05
2023-10-07T15:45
специальная военная операция на украине
новая каховка
единая россия
происшествия
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт — РИА Новости. Секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов умер от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации города."Владимир Малов умер в 14:40", — говорится в заявлении.О произошедшем ЧП в субботу утром сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он назвал это терактом против мирного населения.Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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новая каховка
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новая каховка, единая россия, происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Единая Россия, Происшествия, Херсонская область
В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве

В Новой Каховке умер пострадавший при подрыве авто секретарь отделения ЕР Малов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт — РИА Новости. Секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов умер от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации города.
"Владимир Малов умер в 14:40", — говорится в заявлении.
О произошедшем ЧП в субботу утром сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он назвал это терактом против мирного населения.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаЕдиная РоссияПроисшествияХерсонская область
 
 
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