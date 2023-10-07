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В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве
В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве - РИА Новости, 07.10.2023
В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве
Секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов умер от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:05
2023-10-07T15:05
2023-10-07T15:45
специальная военная операция на украине
новая каховка
единая россия
происшествия
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 окт — РИА Новости. Секретарь отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов умер от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации города."Владимир Малов умер в 14:40", — говорится в заявлении.О произошедшем ЧП в субботу утром сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он назвал это терактом против мирного населения.Обстоятельства инцидента устанавливаются.
https://ria.ru/20230910/terakt-1895367663.html
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новая каховка, единая россия, происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Единая Россия, Происшествия, Херсонская область
В Новой Каховке умер секретарь отделения ЕР, пострадавший при подрыве
В Новой Каховке умер пострадавший при подрыве авто секретарь отделения ЕР Малов