https://ria.ru/20231007/podryv-1901124169.html

В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России"

В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России" - РИА Новости, 07.10.2023

В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России"

В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, сообщил в Telegram-канале сенатор от Херсонской области,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:20

2023-10-07T11:20

2023-10-07T12:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, сообщил в Telegram-канале сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич.Нападение произошло в районе 9:30."В крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу", — написал он, добавив, что сейчас врачи борются за жизнь Малова.Кастюкевич заявил, что расценивает это как теракт против мирного населения.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20230910/terakt-1895367663.html

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, единая россия