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В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России" - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 07.10.2023 (обновлено: 12:00 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/podryv-1901124169.html
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России"
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России" - РИА Новости, 07.10.2023
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России"
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, сообщил в Telegram-канале сенатор от Херсонской области,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T11:20
2023-10-07T12:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
единая россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, сообщил в Telegram-канале сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич.Нападение произошло в районе 9:30."В крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу", — написал он, добавив, что сейчас врачи борются за жизнь Малова.Кастюкевич заявил, что расценивает это как теракт против мирного населения.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20230910/terakt-1895367663.html
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новая каховка, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Единая Россия
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России"

В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения ЕР, он госпитализирован

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, сообщил в Telegram-канале сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич.
Нападение произошло в районе 9:30.
"В крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу", — написал он, добавив, что сейчас врачи борются за жизнь Малова.
Кастюкевич заявил, что расценивает это как теракт против мирного населения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаЕдиная Россия
 
 
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