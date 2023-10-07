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В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России"
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России" - РИА Новости, 07.10.2023
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России"
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, сообщил в Telegram-канале сенатор от Херсонской области,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T11:20
2023-10-07T11:20
2023-10-07T12:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
единая россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, сообщил в Telegram-канале сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич.Нападение произошло в районе 9:30."В крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу", — написал он, добавив, что сейчас врачи борются за жизнь Малова.Кастюкевич заявил, что расценивает это как теракт против мирного населения.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20230910/terakt-1895367663.html
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новая каховка, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Единая Россия
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения "Единой России"
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения ЕР, он госпитализирован