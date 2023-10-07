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Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она долго мечтала - РИА Новости, 07.10.2023
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Хорошие новости
 
20:45 07.10.2023 (обновлено: 22:00 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/podarok-1901218285.html
Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она долго мечтала
Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она долго мечтала - РИА Новости, 07.10.2023
Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она долго мечтала
Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T20:45
2023-10-07T22:00
хорошие новости
общество
псков
россия
псковская область
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время, сообщает пресс-служба правительства Псковской области. "Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку", — говорится в сообщении. Щенка принесли новой хозяйке на дом, так как во Пскове в эти дни непогода: дождь и сильный ветер. Как сообщает пресс-служба правительства области, девочка расплакалась от радости, когда щенок оказался у нее дома. "Она обняла пушистого друга и сказала сквозь слезы: "Спасибо большое! Я очень счастлива!" — говорится в сообщении. Псковская школьница мечтала о собаке этой породы уже давно — после просмотра фильма про Хатико. К президенту Виктория Афанасьева обратилась втайне от семьи. Девочка сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала об этом родителям. "Девочка сразу сказала, что собака будет жить с ней в комнате. Кличку Умка, данную при рождении, решили не менять", — говорится в сообщении. Школьница поблагодарила президента за подарок.
https://ria.ru/20230604/schenok-1876100844.html
https://ria.ru/20230913/priglashenie-1896007969.html
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общество, псков, россия, псковская область, владимир путин
Хорошие новости, Общество, Псков, Россия, Псковская область, Владимир Путин
Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она долго мечтала

Путин подарил школьнице из Пскова щенка акита-ину Умку, о котором она мечтала

© Фото : пресс-служба правительства Псковской областиШкольница из Пскова с собакой породы акита-ину, подаренной президентом Владимиром Путиным
Школьница из Пскова с собакой породы акита-ину, подаренной президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Псковской области
Школьница из Пскова с собакой породы акита-ину, подаренной президентом Владимиром Путиным
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.
"Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку", — говорится в сообщении.
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Щенка принесли новой хозяйке на дом, так как во Пскове в эти дни непогода: дождь и сильный ветер. Как сообщает пресс-служба правительства области, девочка расплакалась от радости, когда щенок оказался у нее дома.
"Она обняла пушистого друга и сказала сквозь слезы: "Спасибо большое! Я очень счастлива!" — говорится в сообщении.
Псковская школьница мечтала о собаке этой породы уже давно — после просмотра фильма про Хатико.
К президенту Виктория Афанасьева обратилась втайне от семьи. Девочка сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала об этом родителям.
"Девочка сразу сказала, что собака будет жить с ней в комнате. Кличку Умка, данную при рождении, решили не менять", — говорится в сообщении.
Школьница поблагодарила президента за подарок.
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