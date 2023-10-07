https://ria.ru/20231007/podarok-1901218285.html

Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она долго мечтала

Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она долго мечтала - РИА Новости, 07.10.2023

Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она долго мечтала

Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T20:45

2023-10-07T20:45

2023-10-07T22:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Школьница из Пскова Виктория Афанасьева получила подарок от президента России Владимира Путина — щенка породы акита-ину, о котором девочка мечтала длительное время, сообщает пресс-служба правительства Псковской области. "Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку", — говорится в сообщении. Щенка принесли новой хозяйке на дом, так как во Пскове в эти дни непогода: дождь и сильный ветер. Как сообщает пресс-служба правительства области, девочка расплакалась от радости, когда щенок оказался у нее дома. "Она обняла пушистого друга и сказала сквозь слезы: "Спасибо большое! Я очень счастлива!" — говорится в сообщении. Псковская школьница мечтала о собаке этой породы уже давно — после просмотра фильма про Хатико. К президенту Виктория Афанасьева обратилась втайне от семьи. Девочка сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала об этом родителям. "Девочка сразу сказала, что собака будет жить с ней в комнате. Кличку Умка, данную при рождении, решили не менять", — говорится в сообщении. Школьница поблагодарила президента за подарок.

https://ria.ru/20230604/schenok-1876100844.html

https://ria.ru/20230913/priglashenie-1896007969.html

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общество, псков, россия, псковская область, владимир путин